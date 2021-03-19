В работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Пользователи мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись с проблемами в работе.
На это указывают данные сервиса Downdetector.
Первые жалобы начали поступать примерно в 20:00 по московскому времени. Почти все проблемы связаны с подключением к серверу.
Примерно в это же время появились сообщения о сбоях в работе Instagram и Facebook.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мордокнига - идиотски организована. Бред какой-то. Это для таких тупых обывателей которые слоников в сервантах раньше ставили))
Инстаграмм - тоже не понял в чем фишка
Ну фотоальбом ну и что дальше?
Я не понимаю где люди время берут чтобы все это рассматривать и писать туда всякую чушь
Так что лично для меня все эти сбои побоку)
Да хоть бы они вообще провалились)) Плакать не буду))