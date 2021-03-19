В работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись с проблемами в работе.

На это указывают данные сервиса Downdetector.

Первые жалобы начали поступать примерно в 20:00 по московскому времени. Почти все проблемы связаны с подключением к серверу.

Примерно в это же время появились сообщения о сбоях в работе Instagram и Facebook.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 23:39
    Гость: Парацельс

    Мордокнига - идиотски организована. Бред какой-то. Это для таких тупых обывателей которые слоников в сервантах раньше ставили))
    Инстаграмм - тоже не понял в чем фишка
    Ну фотоальбом ну и что дальше?
    Я не понимаю где люди время берут чтобы все это рассматривать и писать туда всякую чушь
    Так что лично для меня все эти сбои побоку)
    Да хоть бы они вообще провалились)) Плакать не буду))

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