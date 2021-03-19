В работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

21:01 19.03.2021

Пользователи мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись с проблемами в работе.

На это указывают данные сервиса Downdetector.

Первые жалобы начали поступать примерно в 20:00 по московскому времени. Почти все проблемы связаны с подключением к серверу.

Примерно в это же время появились сообщения о сбоях в работе Instagram и Facebook.