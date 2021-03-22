«Союз» со спутниками из 19 стран со второй попытки стартовал с Байконура

Пуск ракеты "Союз-2.1.а"

Ракета "Союз-2.1.а" с южнокорейским спутником CAS500-1 и 37 спутниками из 18 стран стартовала в понедельник с космодрома "Байконур", сообщает корпорация "Роскосмос".

Ракета оторвалась от стартового стола в 09:07 по Москве. На 10:10 запланировано отделение южнокорейского спутника, первая партия из остальных спутников отделится с 11:35 до 11:37, вторая - с 13:13 до 13:43.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Южной Кореи, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Изначально пуск был запланирован на субботу, 20 марта, однако за 38 минут до старта он был отложен на резервную дату. Перенос был связан с техническими неисправностями в ракете-носителе. 

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения). Первоначально пуски спутников были запланированы на третий квартал 2020 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.03.2021, 18:03
    Гость: За Советскую Родину!

    Очередной запуск ракеты уже как праздник. Дожили. И та взлетела не сразу. Просрали великую страну, ублюдки.

  2. 22.03.2021, 17:23
    Гость: Виктор

    В ответ на санкции мы зарабатываем хорошие деньги на вакцинах и в космосе! Вот и НАСА обратилась с просьбой к Роскосмосу отправитьв апреле т.г. своего астронавта на МАКС! А где же великий Маск, братцы? Он что, шибко занят подготовкой 11-го фейерверка с очередной консервной банкой Старшип?

  3. 22.03.2021, 14:33
    Гость: ABCD

    в "Союзе" уже стали неисправности появляться?
    Дожились мы, даже уже простой запуск каких то спутников преподносится как некое достижение.

  4. 22.03.2021, 14:32
    Гость: Батарейки маска, не хуже батута рагозина

    А между тем, НАСА в 7 раз, в 7, КАРЛ, поднял свои цены. Так ги дэ победа амерской космонавтики? Куда дешевизна пропала?

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