«Союз» со спутниками из 19 стран со второй попытки стартовал с Байконура

09:58 22.03.2021

Ракета "Союз-2.1.а" с южнокорейским спутником CAS500-1 и 37 спутниками из 18 стран стартовала в понедельник с космодрома "Байконур", сообщает корпорация "Роскосмос".

Ракета оторвалась от стартового стола в 09:07 по Москве. На 10:10 запланировано отделение южнокорейского спутника, первая партия из остальных спутников отделится с 11:35 до 11:37, вторая - с 13:13 до 13:43.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Южной Кореи, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Изначально пуск был запланирован на субботу, 20 марта, однако за 38 минут до старта он был отложен на резервную дату. Перенос был связан с техническими неисправностями в ракете-носителе.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения). Первоначально пуски спутников были запланированы на третий квартал 2020 года.