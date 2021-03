Корабли американских ВМС встретились с неопознанными дронами в открытом море

19:10 26.03.2021

Беспилотники (иногда их было до шести штук за раз) нагло следовали за военными кораблями, причем их присутствие зафиксировали сразу несколько судов

Издание The Drive провело масштабное расследование, проанализировав открытые данные системы AIS (Автоматическая идентификационная система в судоходстве) и ответы военных на серию запросов в рамках Закона о свободе информации (FOIA). Некоторые из этих писем оказались вежливым отказом в предоставлении секретных данных, но остальные содержали выдержки из бортовых журналов, переписки по электронной почте и ряда внутренних документов.

На основании всей доступной информации журналисты восстановили картину событий.

Начиная с позднего вечера 14 июля 2019 года дислоцированные в Тихом океане в 50-100 милях (90-185 километров) от побережья Калифорнии корабли ВМС США зафиксировали несколько дронов. Точнее, так они обозначены в бортовых журналах - беспилотные летательные аппараты (UAV). Что именно видели моряки, до конца не ясно. В ряде случаев записи содержат указание на белые и красные огни в воздухе над или рядом с судами. За неимением других официальных терминов, равно как уверенных аргументов в пользу других объяснений феноменов, так и будем называть их дальше дронами.

Беспилотники (иногда их было до шести штук за раз) нагло следовали за военными кораблями, причем их присутствие зафиксировали сразу несколько судов.

Первым был эскадренный миноносец USS Kidd, затем USS Rafael Peralta и USS John Finn - все однотипные «Арли Берк» с современным разведывательным оборудованием и вооружением на борту. На кораблях незамедлительно приняли меры контрразведки: все коммуникации сведены к минимуму и выполнены мероприятия по снижению радиоизлучения.

Также на эсминцах сразу начали работу специальные подразделения SNOOPIE (сокращение от Ship Nautical Or Otherwise Photographic Interpretation and Exploitation). Это группа членов команды корабля, ведущая разведку «классическими» способами - с помощью старых, добрых глаз, ушей, а также фото- и видеокамер. То есть в распоряжении военных почти наверняка есть видеозаписи и прочие документальные подтверждения этих событий, но они обнародованы не были.

В дополнение к этому нет никаких сомнений, что беспилотники в момент встречи с ними были подвергнуты подробному анализу всеми доступными сенсорами боевых систем кораблей. На этот факт указывает как минимум запись в журнале USS Kidd о боевом посту Mark 87. Значит, была активирована либо система оптико-электронной разведки Mk20 EOSS (в нее входит сенсор M87), либо приведена в боевую готовность пятидюймовая пушка. Естественно, стрелять из нее по БПЛА бессмысленно, но ее прицельный комплекс отлично подходит для оптической разведки.

История повторилась на следующую ночь, а также 25 июля. Есть весомые основания полагать, что подобные встречи произошли и позднее: они косвенно упоминаются в переписке командования, расследующего инциденты.

Однако вместо дальнейших подробностей журналистам показали вежливую «фигу», сославшись на секретность. В любом случае можно подумать, что у вояк все под контролем и это был рядовой инцидент. Ну что тут особенного? Однако странностей немало, и они вызывают вопросы.

Начать можно даже с того факта, что если бы это были обычные дроны, съемки команд SNOOPIE давно курсировали бы в Сети. Уж что-что, а похвастаться зрелищным «обрезанием крыльев» залетным квадрокоптерам не преминут никакие военные в мире (неважно, «глушилкой» или старой, доброй пулей).

Почти сразу после первых рапортов о встрече с неопознанными беспилотниками началось внутреннее расследование. Первые письма об этом датированы 17-м числом, причем уже через два дня к нему подключилась разведка флота, а на следующий день - ФБР.

По запросам FOIA изданию удалось проследить ход переписки до 25 июля, дальше она засекречена. Из писем понятно, что военные не нашли никакого просто объяснения появлению дронов неподалеку от своих кораблей.

В зоне инцидента находилось несколько гражданских судов, но ни одно из них, по предварительным данным, не могло запустить беспилотники с нужными характеристиками. Причем круизный лайнер Carnival Imagination сам вызвал USS Kidd, сообщил о контакте с неопознанными летательными аппаратами и заявил, что они точно управляются не с его борта.

Остальные корабли тоже проверили, но никаких признаков БПЛА требуемой дальности и автономности не обнаружили. А именно по этим параметрам встреченные эсминцами беспилотники более всего и удивляют.

Как посчитали журналисты, восстановив положение военных кораблей в момент инцидента (по данным AIS и бортовых журналов), дроны пролетели не менее 100 морских миль. И находились в воздухе до 90 минут около USS Kidd, что даже без учета пути до эсминца превышает автономность любого коммерческого беспилотника на рынке. Наконец, во время первого контакта видимость на море не превышала одной мили, то есть дроны успешно смогли найти военные корабли в таких условиях.

Возникающие неприятные вопросы включают в себя:

• что это были за аппараты?

• кто ими управлял?

• каким образом они смогли в открытом море, при недостаточной видимости обнаружить военные корабли?

Конечно, у военных есть хотя бы часть ответов на них, но по каким-то причинам пока публиковать их не стали.

Естественно, это привело к множеству спекуляций - от предположений об очередном визите НЛО до происков китайской или российской разведки. Всегда есть вариант собственных сверхсекретных разработок: неподалеку от места, где произошел инцидент, расположена военная база с летным полем, удобная для незаметных испытаний. Но местный Центр управления полетами и разведкой (FACSFAC) не признается ни в каких похожих рейсах.