SpaceX успешно запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

20:56 7.04.2021

Компания SpaceX успешно запустила ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся в 12:34 по времени Восточного побережья США (19:34 мск).

Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в пяти запусках. В этот раз SpaceX также собирается вернуть данный элемент на Землю.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения интернета за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 000 спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд, сообщает ТАСС.