SpaceX успешно запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink
Компания SpaceX успешно запустила ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту.
Старт с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся в 12:34 по времени Восточного побережья США (19:34 мск).
Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в пяти запусках. В этот раз SpaceX также собирается вернуть данный элемент на Землю.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения интернета за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 000 спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд, сообщает ТАСС.
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И чего дальше?
250 кг - это никак не микроспутник, а по принятой классификации - "малый спутник связи". Масса всей группировки из 42 тыс. спутников составит 10.5 тыс. тонн. На данный момент развернуто чуть менее 1400 штук, общей массой, соответственно, около 350 т. Это больше всей действующей спутниковой группировки России.
Он срочно отбыл на обратную сторону Луны!!
Прокладывает автобан для нашего Лунохода, который туда прилетит к окончанию строительства в 2038 году. Если уж всем что-то показать, то вот в такой способ.
супердостижения Илона Маска в том что его ракета запустила сразу 60спутником а не один пустой шар с передатчиком Достижение Маска в том что 1-я ступень носителя не сгорела в амосфере в предыдущих запусках а посажена на Землю уже 5раз и вновь будет использована До этих достижений вам как до Луны
Ночь все безмесячна
Думаньку тяжкую я все решаю одну:
Корпус ракеты под "Гжель мне раскрашивать
Или же под "Хохлому".