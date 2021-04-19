Чем отличается типография от полиграфии? Нюансы, о которых вы не знали
Эти понятия схожи не только созвучно, но и семантически. В этой статье мы постараемся разобраться в этих терминах.
Что такое типография?
Типография – это сфера деятельности, которая специализируется на печатном деле: маркетинговая компания, издательство. В типографии можно заказать услуги на напечатанию книг, до печати открыток. Современные типографии способны изготавливать многотиражные книги. Существует два вида печати: цифровая и офсетная. Для первых характерно применение цифровых технологий. Офсетная печать характеризуется переносом краски с помощью офсетного цилиндра (дешевле, чем цифровая). Ознакомиться с услагами типографии можно на сайте https://presshouse.kz/
Что такое полиграфия?
Полиграфия – это нанесение краски независимо от их назначения объекта. Полиграфия обладает возможностью печати рекламных каталогов, упаковки предметов, визитки, флаеры.
Полиграфия может применяться в типографических фирмах. Однако нужно понимать, что функционал полиграфии и типографии совершенно разный. Полиграфия применяется в промышленных сферах, в торговых, и даже для выполнения государственных заказов.
Виды печати
Существует несколько видов нанесения:
1. Глубокая - пробелы выступают над углубленными печатными элементами.
2. Плоская (все элементы на одном поверхностном уровке) ;
3. Трафаретная – печать по трафарету или готовому макету;
4. Высокая (печатные материалы выше пробелов) .
5. Тампонная печать – один видов глубокой печати, только для нанесения используется специальный ролер.
Различия по способу печати:
1. Цифровая печать;
2. Офсетная печать;
3. Офсетно-цифровая печать;
4. Шелкография;
5. Тиснение;
6. Сублимация;
7. Флексография (быстросохнущие материалы).
Основное отличие полиграфии от типографии – это объект и его место его использования. Грубо говоря, полиграфия – это печатное изделия, а типография – это фирма, которая специализируется на печати материалов.
Как выстраивается ценовая политика в типографии
Цена зависит от таких параметров:
· Тираж
· Количество листов
· Цветовая гамма
· Размер печати
· Материал (бумага, лён, шелк, хлопчато-бумажные ткани)
· Толщина бумаги
· Наличие образца
· Вид переплета
· Количество сгибов
· Нужна ли после печатная обработка (ламинация, высечка, тиснение, фольгирование)
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