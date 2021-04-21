Apple представила метки AirTag для поиска забытых вещей
На весенней презентации компания Apple представила метки AirTag, которые представляют собой брелоки, прикрепляющиеся к вещам, чтобы потом пользователь смог их найти при помощи своего смартфона iPhone.
AirTag являются частью системы Apple Find My, применяемой для поиска устройств, даже когда они находятся в режиме офлайн.
Как можно видеть на фотографии, новинки имеют кастомизированный дизайн и пользователи смогут выбрать метки понравившегося им вида.
AirTag имеет функции по защите приватности, а если устройство Apple заметит, что у вас находится чужая метка, то оно предупредит вас об этом.
Стоимость метки AirTag начинается от 2990 рублей.
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