Apple представила метки AirTag для поиска забытых вещей

12:36 21.04.2021

На весенней презентации компания Apple представила метки AirTag, которые представляют собой брелоки, прикрепляющиеся к вещам, чтобы потом пользователь смог их найти при помощи своего смартфона iPhone.

AirTag являются частью системы Apple Find My, применяемой для поиска устройств, даже когда они находятся в режиме офлайн.

Как можно видеть на фотографии, новинки имеют кастомизированный дизайн и пользователи смогут выбрать метки понравившегося им вида.

AirTag имеет функции по защите приватности, а если устройство Apple заметит, что у вас находится чужая метка, то оно предупредит вас об этом.

Стоимость метки AirTag начинается от 2990 рублей.