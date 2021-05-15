Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

10:41 15.05.2021

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» в субботу, 15 мая, успешно сел на поверхность Марса, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление страны.

«Аппарат «Тяньвэнь-1» 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе», — цитируют сообщение «Известия».

В дальнейшем китайский марсоход заснимет место посадки и отбытие с посадочной платформы, а также проведет необходимые визуальные инспекции.

4 марта «Тяньвэнь-1» прислал фотографии поверхности Красной планеты. На них запечатлены небольшие кратеры, хребты и дюны.

Главная цель миссии состоит в обнаружении возможных признаков жизни на Марсе, а также в исследовании вопроса о будущих изменениях этих условий. Это поможет ученым понять, станет ли планета пригодна для жизни людей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марсе. «Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс. Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», - написал Рогозин в своем Телеграм-канале.