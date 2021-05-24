Что может помочь при выборе смартфона? Разбираемся в вопросе

13:44 24.05.2021

Многие люди сталкиваются с такой проблемой как выбор нового телефона

Действительно, это довольно сложно, ведь пользователю предоставляется огромный выбор и ассортимент смартфонов, и в этом случае довольно тяжело сделать однозначный выбор в пользу того или иного устройства. Однако, существует достаточно много электронных платформ, предоставляющих честный рейтинг смартфонов. В этой статье мы поговорим как грамотно выбрать телефон.

Немного истории

В прошлом году многие производители электронных устройств столкнулись с рядом экономических и производственных сложностей. Например, компания Самсунг (Samsung) была подвергнута критики за использование процессоров Exynos, а бренд Apple потратил достаточно много времени для того, чтобы рассказать пользователям почему в новой модели iPhone 12 отсутствуют наушники и зарядка. Тем не менее, такие производители как Xiomi и OnePlus сделали прорыв в изготовлении новых флагманов. Как раз сейчас мы проведем небольшой анализ лучших смартфонов 2021 года. Подборка носит независимый характер, ведь была выполнена исключительно с помощью мнения потребителей.

Тенденции

1. Смартфоны, с дополнительной опцией защиты. Это ударопрочные устройства, которые способны выдержать достаточно сильное внешние воздействие;

2. Недорогие модели смартфонов. Цена их cоставляет до пятнадцати тысяч рублей. В основном это модели марки Xiomi или Samsung;

3. Средний класс телефоном, ценовой диапазон которых составляет от двадцати до тридцати тысяч рублей. Они оборудованы достаточно мощными процессорами и имеют хорошие характеристики камеры;

4. Камерофоны. Техника, которая обладает повышенными характеристиками камеры, в том числе с возможностью делать качественные снимки в темноте;

5. Игровые смартфоны. Преимущества: высокая производительность, улучшенная система охлаждения, высокая графика;

6. Дорогие смартфоны. К ним относятся новые модели компании Apple, Honor и Samsung. Например, существует модель Samsung Galaxy Fold, обладающий гибким экраном. А также iPhone 12 Pro Max с 4 камерами.

На сайте ЦенаКачество вы можете найти рейтинги смартфонов бюджетной линии или эксклюзивных моделей. Это отличный сервис, позволяющий узнать мнение авторитетных пользователей флагманов. Рейтинги представляют собой обзоры на определенные бренды, где подробно описываются преимущества и недостатки современных моделей смартфонов.

