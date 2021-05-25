Компания Royole представила эластичный micro-LED дисплей

11:56 25.05.2021

Компания Royole (известна складными смартфонами) сообщила о разработке первого типа эластичных micro-LED дисплеев, пригодных к массовому производству. Данные дисплеи можно скручивать, растягивать и придавать им почти любую форму.

Представленный 2,7-дюймовый образец имеет разрешение 96×60 точек и может деформироваться, изгибаться (рекомендуется не более чем на 40 градусов) и растягиваться. В настоящее время доступная пока плотность пикселей составляет 120 ppi, сообщает 3DNews со ссылкой на ресурс androidauthority.com.

В компании считают, что новинка сможет найти применение в очках дополненной и виртуальной реальности, а также в качестве умных лобовых стекол автомобилей и другой электронике.

В настоящее время специалистам необходимо придумать, как «масштабировать» micro-LED дисплеи до большего размера.