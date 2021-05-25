Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую миссию

На российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза Бен Сальмана, стало известно, что Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую пилотируемую миссию

«Говоря о работе двух стран по линии совместного использования космического пространства, Александр Новак отметил перспективность ведущейся работы, в частности, по подготовке космонавтов и разработке совместной космической пилотируемой миссии. Продолжается работа и в части гражданской авиации, сейчас сторонами подготовлен меморандум в области безопасности гражданской авиации, а также проект соглашения о сотрудничестве в области морского транспорта, уточнил вице-премьер», - сообщается на сайте правительства РФ. 

В 2015 году «Роскосмос» и Центр науки и технологий имени короля Абдель-Азиза подписали заявление о намерениях в области исследования и использования космоса в мирных целях, напоминает «Интерфакс». Как сообщал возглавлявший тогда госкорпорацию Игорь Комаров, стороны обсуждали «сотрудничество и дальнейшее развитие взаимоотношений, оказание помощи в реализации проектов Королевства Саудовской Аравии по пусковым услугам и по пилотируемой космонавтике, по научным миссиям и по навигационным системам».

Осенью 2017 года по итогам встречи президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства в мирных целях. Стороны договорились о возможном сотрудничестве в области пилотируемых полетов и подготовки космонавтов, разработке космических аппаратов, научных исследований космического пространства и др.

В ноябре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о переговорах об отправке на орбиту саудовского космонавта.

Кроме того, Саудовская Аравия также участвует в проводимом на базе Института медико-биологических проблем РАН эксперименте SIRIUS по имитации межпланетного полета.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.05.2021, 07:19
    Гость: Вааще то

    это разработка ковра-космоплана. Перспективно! Начаты разработки залежей соответствующих кувшинов от Сулеймана ибн Дауда ( Соломона Давыдовича), мир с ними обоими.

  5. 26.05.2021, 00:16
    Гость: метод моментных наблюдений

    Совсем бумага резаная кончается. Приходится в таксисты переходить.

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