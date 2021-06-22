СМИ рассказали о правительственной программе по вживлению микрочипов в мозг
В России разрабатывается новая федеральная программа, которая позволит людям с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать информацию, пишет газета "КоммерсатнЪ".
По данным издания, разработкой занимается Российская академия наук и МГУ под патронажем специальной рабочей группы Минобрнауки. Программа носит название "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" и рассчитана до 2029 года. Проработкой программы займутся премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.
На разработку программы планируется выделить 54 млрд рублей из нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровая экономика".
Отмечается, что проект находится в стадии начальной проработки.
В рамках программы ученые будут исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.
Программа также предполагает создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удаленно. Также, ученые намерены создать технологии, которые смогут самостоятельно формировать цели, оценивать ситуацию, прогнозировать развитие и принимать решения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чип ведь может быть и не работающим? И сделать его таковым не очень сложно.
Точно год не помню, но такая программа уже принималась. Там в неё закладывались триллионы и она создавалась под совместные работы с Западом по этой тематики. Информации о выполнении той программы не попадалось и куды делись триллионы уже не понять.
Я не понимаю, чего люди так возбудились от этой темы?!... Есть инвалиды, которые мучаются и страдают. Именно для них эти устройства в первую очередь и создаются. Если вы с этими людьми не сталкиваетесь в повседневной жизни, то это не значит, что их нет и их проблем не существует.
Вот автомобиль нормальный или хотя бы мобильный телефон отечественный сделать не можем,а вот чип в башку - да не вопрос! Что-то наша власть вообще народ за дятлов считает.Какие нейрочипы,в Роскосмосе запуски отменены,потому как забугор микросхемы не дает,из-за санкций.Дуру гонят.Где чипы-то брать собрались? Опять в Китае?У нас эту отрасль угробили давным-давно.Россия выпускает 0,09% вычислительной техники от внутренней потребности.И,скорее всего,и сами прекрасно понимают,что ахинею несут,но видно,деньжат под это дело получат и благополучно украдут.Это и есть их цель.
Один из комментаторов уже обиделся! Точно будет полезно чипироваться.