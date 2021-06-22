СМИ рассказали о правительственной программе по вживлению микрочипов в мозг

10:45 22.06.2021

В России разрабатывается новая федеральная программа, которая позволит людям с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать информацию, пишет газета "КоммерсатнЪ".

По данным издания, разработкой занимается Российская академия наук и МГУ под патронажем специальной рабочей группы Минобрнауки. Программа носит название "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" и рассчитана до 2029 года. Проработкой программы займутся премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.

На разработку программы планируется выделить 54 млрд рублей из нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровая экономика".

Отмечается, что проект находится в стадии начальной проработки.

В рамках программы ученые будут исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.

Программа также предполагает создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удаленно. Также, ученые намерены создать технологии, которые смогут самостоятельно формировать цели, оценивать ситуацию, прогнозировать развитие и принимать решения.