Российские космонавты попросили временно перейти в американскую часть МКС

08:55 30.07.2021

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) могут временно перебраться в американский сегмент станции, чтобы специалисты привели топливную систему модуля "Наука" в безопасное состояние, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский космонавт Олег Новицкий попросил Центр управления полетами согласовать с "соседями" вопрос о временном размещении в пятницу, пока будут проводиться операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.

Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Модуль был запущен на ракете "Протон-М" 21 июля, однако в момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу при этом не было.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.