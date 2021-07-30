Российские космонавты попросили временно перейти в американскую часть МКС
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) могут временно перебраться в американский сегмент станции, чтобы специалисты привели топливную систему модуля "Наука" в безопасное состояние, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российский космонавт Олег Новицкий попросил Центр управления полетами согласовать с "соседями" вопрос о временном размещении в пятницу, пока будут проводиться операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.
Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Модуль был запущен на ракете "Протон-М" 21 июля, однако в момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу при этом не было.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Повылезало стадо. Обрадовалось. На самом деле вообще ничего не произошло. Смещений станции было пару десятков, как минимум. И будут, потому как это космос, а не куча на крещатике, созданная сторонниками гнидности.
Кто это допускает?
Сегодня правящая каста лже-либералов и крипто-троцкистов пытается закрепить себя во власти, чтобы сохранить свои дворцовые золотые унитазы. Сегодня они заталкивают своих космополитов во все военные и технологические структуры страны. Цель одна контролировать все внутренние процессы в стране и не допускать доминирования русских.
На. Ещё стукну по этому имиджу Роскосмоса. Сегодня прочитал, что Наука пристыковалась модулю NASA Заря.
И я тоже с начало подумал, что это бред.
Прям в глаз! Хотя, ЭТИМ хоть в глаза ..ы, всё будет будет росой...