Все о новинке 3D принтера Creality CR-30

15:31 31.07.2021

Многие люди задаются вопросом: «Что такое 3D принтер и зачем они нужны?

В этой статье мы разберемся в этом и поговорим про одну новинку в мире 3D-принтеров, которая появилась сравнительно недавно.

Что такое 3D-принтер и зачем он нужен?

Под 3D-принтером подразумевается устройство в виде станка, у которого есть числовое программное управление, способное осуществлять только аддитивные операции, конкретнее – добавлять к какой-либо заготовке порцию материалов. Используется в основном методы послойной печати. 3D-печатание относится к разновидности аддитивных производственных операцией, а также к технологии создания быстрых прототипов.

С конца 1980-х годов различные научные центры занимались аддитивными операциями, но время идет, и теперь печатать и создавать вещи можно с помощью 3D-принтером на дому.

Зачем нужны 3D-принтеры

3Д принтеры-устройства подходят людям, которые хотят создавать вещи легко и быстро, а главное качественно.

Не нужно искать корпуса для проектов;

Быстрое проектирование изделия;

Благодаря 3D-принтеру можно заниматься ремонтом, ведь он позволяет делать уникальные детали, которые невозможно купить в магазине;

Модели деталей, в случае, если вы не можете самостоятельно их спроектировать, можно найти в Интернете;

Разновидности 3D-принтеров

Есть несколько типов данного устройство, которые отличатся не только по внешнему виду, но и по функционалу и производительности, а так же по технологиям, на которых базируется работа:

Технология FDM (Fused Deposition Modeling) – тип принтера, в основу работы которого входит печать пластика в послойном направлении. Идеально подходит для любительской печати, ведь материалы, используемые для данной технологии дешевле. FDM-принтеры относятся к самым популярным, простым и безопасным устройствам.

Технология SLA (Stereolithography Apparatus) – технология, базирующаяся на стереолитографических принципах, то есть, пластик заменяется на фотополимерную смолу, застывающая при ультрафиолетовых лучах. Дома использовать такой тип принтера сложно, ведь фотополимерная смола достаточно токсична.

Технология SLS (Selective Laser Sintering) – технология, которая заключается в выборочном лазерном спекании. Такие принтеры обычно больше по размеру, а сырье, используемое для печатания такого типа, стоит гораздо дороже. Зачастую такая технология встречается на высокотехнологичном производстве.

Новинка 3D принтер Creality CR-30

Что хочется сказать про данную модель? Во-первых, данный принтер – это ноухау от компании Creality, ведь такая модель имеет бесконечную печать по оси Z.

Теперь использование печати 3D принтера стало доступным для всех производственным отраслей. Ведь теперь на материалы будут тратится в разы меньше денег.

Плюсы

К основным преимуществам данной модели принтера можно отнести следующие параметры:

1. Печатная платформа 3D принтер Creality 3DPrintMill CR-30 под названием - Infinite-Z, в основу которой входит роликовый конвейер, обеспечивающий достаточно высокие показатели производительности, а также непрекращающуюся печать осевую печать Z. Опционально можно установить съемный удлинительный кронштейн, который может предотвратить падение моделей во время печати.

2. CoreXY структура, обладающая повышенной стабильностью и прочностью, в опоре которой находится равнобедренный прямоугольный треугольник, обеспечивающий высококачественное качество печати.

3. В основе конвейерной ленты находится износостойкий нейлон, отличающийся хорошим сцеплением с моделью.

4. Печать производится под углом в сорок пять градусов, устраняя все возникающие ограничения ее формы – вертикальной конструкции сопа. Именно благодаря им обеспечивается бесперебойная печать.

5. Благодаря универсальному и стабильному источнику питания 24 В/350 В, адаптация к переменному току 120 В/200-240 В проходит без проблем.

6. Если нить обрывается, датчик нити останавливает процесс печати.

7. Наличие эксклюзивного ПО обеспечение CrealityBelt, которое было разработано специально для 3DPrintMill.

8. В данном принтере присутствует материнская плата, которая издает минимальное количество шума.

9. Заводская калибровка, позволяет начать печать сразу после установки 3D принтера.

10. Наличие встроенных вентилятора охлаждения придает печати более улучшенный вид, а также сильно увеличивают срок эксплуатации принтера.

11. Отличительная особенность, заключающаяся в том, что в случае возникшего сбоя электричества, питания, или при обрыве нити, возобновляется вновь.

Комплектация

Комплектация данного принтера состоит из:

1. Узла приводов X/Y;

2. Нижней части принтера;

3. Дисплея;

4. Держателя катушки;

5. Профильной стойки 1, профильной стойки 2;

6. Катушки пластика;

7. Карты памяти и картидера;

8. Синего захвата для проводов в размере двух штук;

9. Набор гаек M5T

10. Винта с полукруглой головкой и шестигранным шлицем в размере десять штук;

11. Сопла в размере двух штук;

12. Бокорезов в размере двух штук

13. Пневматического фотоэлектрического реле;

14. Кабелей пневматического фотоэлектрического реке;

15. Винтов с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем, с пружиной шайбой M5x45 в размере четырех штук;

16. Торцевого ключа

17. Кабелей стяжки в размере десяти штук;

18. Кабеля питания;

19. Винта с полукруглой головкой и шестигранным шлицем M5x8;

20. Винта с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем и пружинной шайбой M5x12 в размере четырех штук;

21. Щупа

22. Иглы для прочисток сопла

23. Ключевого набора и отвертки

24. Винта с полукруглой головкой и шестигранным шлицем M5x12 в размере шести штук;

25. Тефлоновой трубки

Компания «Цветной Мир» - это крупнейший поставщик 3D оборудования в России. Производят такие виды принтеров, как настольные, промышленные, 3D сканеры, ортопедические сканеры, 3D манипуляторы, 3D ручки, расходные материалы для принтеров, запчасти для принтеров, аксессуары и так далее.

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Теперь 3D печать стала еще более доступной, а изготавливать детали из пластика и не только можно не выходя из дома.

