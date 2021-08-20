Илон Маск анонсировал робота-гуманоида от Tesla

12:41 20.08.2021

Компания Tesla анонсировала выпуск робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Прототип модели, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ), будет выпущен в 2022 году, передает специализированный портал Teslarati.

В ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla Маск заявил, что прототип робота-гуманоида появится уже «где-то в следующем году». Робот будет использовать опыт беспилотных автомобилей Tesla — например, в него будет встроено аппаратное и программное обеспечение автопилота электромобилей.

В основе антропоморфного робота лежит полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, которые могут распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота Tesla Bot составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией.

Tesla is trying to build a real world AI humanoid robot that can do practically any task. Elon really is Clovis Bray pic.twitter.com/KWV8xAZuqW — G1 Gigz (@Gigz) August 20, 2021

«В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили — это как полуразумные роботы на колесах», — пояснил Маск.

Нельзя исключать, что андроид от Tesla пополнит копилку мертвых проектов Tesla наряду с робозмеей для зарядки электромобилей, зарядной станцией на солнечных батареях или быстросменным аккумулятором, отмечает The Verge. Тем не менее основатель Tesla известен своей упертостью, а финансовых возможностей у компании больше чем достаточно.