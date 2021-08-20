Илон Маск анонсировал робота-гуманоида от Tesla

Стоп-кадр с видео в YouTube

Компания Tesla анонсировала выпуск робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Прототип модели, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ), будет выпущен в 2022 году, передает специализированный портал Teslarati.

В ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla Маск заявил, что прототип робота-гуманоида появится уже «где-то в следующем году». Робот будет использовать опыт беспилотных автомобилей Tesla — например, в него будет встроено аппаратное и программное обеспечение автопилота электромобилей. 

В основе антропоморфного робота лежит полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, которые могут распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота Tesla Bot составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией.

«В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили — это как полуразумные роботы на колесах», — пояснил Маск.

Нельзя исключать, что андроид от Tesla пополнит копилку мертвых проектов Tesla наряду с робозмеей для зарядки электромобилей, зарядной станцией на солнечных батареях или быстросменным аккумулятором, отмечает The Verge. Тем не менее основатель Tesla известен своей упертостью, а финансовых возможностей у компании больше чем достаточно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.08.2021, 15:33
    Гость: Оллес

    У моего соседа по офису Тесла этого года,езжу иногда...машина как машина,никакой не "робот на колесах",ничего уж такого особенного.Я бы лично Теслу брать не стал,даже если были на это лишние деньги.

  2. 20.08.2021, 15:26
    Гость: Реалло

    У меня пылесос-робот тоже все видит,соображает и докладывает по телефону.И вполне себе ориентируется по квартире,все запоминает,записывает.
    Вот когда силиконовую бабу сделают,чтобы днем хорошо кухарила,убирала и пиво подавала,а ночью чтобы как огонь,и пятки чесала !
    Вот тогда да,немалых денех будет за такую не жалко :)
    Можно в ипотеку.

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