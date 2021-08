Илон Маск анонсировал робота-гуманоида от Tesla

Компания Tesla анонсировала выпуск робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Прототип модели, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ), будет выпущен в 2022 году, передает специализированный портал Teslarati.

В ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla Маск заявил, что прототип робота-гуманоида появится уже «где-то в следующем году». Робот будет использовать опыт беспилотных автомобилей Tesla — например, в него будет встроено аппаратное и программное обеспечение автопилота электромобилей.

В основе антропоморфного робота лежит полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, которые могут распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота Tesla Bot составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией.

Tesla is trying to build a real world AI humanoid robot that can do practically any task. Elon really is Clovis Bray pic.twitter.com/KWV8xAZuqW

— G1 Gigz (@Gigz) August 20, 2021