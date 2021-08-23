Какие существуют типы соковыжималок?

16:57 23.08.2021

Как приятно встать с утра и выпить кружечку освежающего свежевыжатого сока.

Раньше для того, чтобы выпить этот божественный напиток, приходилось идти в кофейни или кафе, но все изменилось с популяризацией домашних соковыжималок. В этой статье мы поговорим как выбрать соковыжималку на примере рассмотрения основных типов данных приборов. Более подробную информацию ищите на сайте https://hoolly.ru/sokovyzhimalki

Что такое соковыжималка?

Под соковыжималкой подразумевается оборудование, предназначенное для того, чтобы выжить сок из сокосодержащих пищевых продуктов. Устройства бывают разные – электрическое или механическое. Пожалуй, самым распространенным видом соковыжималок для дома можно назвать электрические.

Виды соковыжималок

Делятся домашние электрические соковыжималки на три типа:

Для цитрусов;

Центробежная;

Шнековая.

Поговорим про каждым тип поподробнее.

Цитрусовая соковыжималка

Из названия уже понятно, что данные устройства предназначены для выжимания сока из цитрусовых фруктов, таких как, апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. Такие устройства имеют достаточно примитивный внешний вид: насадка в виде конуса, в ней же находится вращательный механизм – двигатель, а снизу располагается пространство, куда стекает сон. На конусообразную насадку сверху кладется половина фрукта и прижимается под действием силы. Когда процесс завершился, корочку выкидывают в мусор. Цитрусовые соковыжималки могут быть и ручные, ведь в них нет никакой электрики – плодовый сок выжимается самостоятельно человеком.

Центробежная соковыжималка

Такое устройство по праву называют универсальным, ведь благодаря ему можно получить сок из любого фрукта, овоща, ягоды и так далее. Внутреннее строение такой соковыжималки немного сложней, чем у цитрусовой. Как же работает данный прибор?

Фрукт/овощ/ягода попадает в соковыжималку и с помощью ножей превращается в мякоть. Центробежная сила гоняет мякоть на фильтр конической формы. Полученное вещество давится в сепаратор и благодаря ситу, сок попадает в емкость.

Шнековая соковыжималка

Шнековые соковыжималки могут выжимать сок практически из любых плодов, даже из трав. Работает данное устройство по принципу мясорубки – нужные ингредиенты помещают в пространство, где их перемалывают. После этого, масса выдавливается с помощью высокого давления и шнекового вала в сито. Мякоть отделяется в одну емкость, а сок – в другую.

