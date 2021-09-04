Рогозин заявил о необходимости создать свою орбитальную станцию
России надо в обязательном порядке создавать собственную орбитальную станцию, ресурс Международной космической станции (МКС) ограничен, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, у России есть научно-технический задел для создания собственной орбитальной станции.
"Обязательно это надо делать. Обязательно, потому что у Международной космической станции - как у российского, так и американского сегмента - есть ресурс свой, он не бесконечный", - отметил глава госкорпорации.
Накануне Рогозин сопровождал президента РФ Владимира Путина, который ознакомился с ходом строительства космодрома "Восточный". Он заявил, что у МКС "по 2025 год ресурс у нас нормальный", пишет "Интерфакс".
"Технически и мы, и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет. Хотя все больше и больше времени космонавты и астронавты будут тратить времени на поддержание жизнеспособности этой станции", - сказал Рогозин.
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что у США есть «солидный запас» РД-180 для обеспечения пусков своих ракет. «Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству. А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся»
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Так ты рано радуешься Федька.
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Александр из Берлина
Посещаемая космическая станция, размещенная на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли. Представляет собой конструкцию, собираемую на орбите из отдельных модулей. Базовый модуль космической станции, «Тяньхэ», был запущен 29 апреля 2021 года. Строительство космической станции и ввод её в эксплуатацию планируется завершить примерно в 2022 году.
Мне кажется что речь идёт о том что будет после 2028-го года.
Раньше всё равно ничего не произойдёт.
"ресурс Международной космической станции (МКС) ограничен"
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И да и нет.
Да, ограничен.
Нет, легче присоединить новый модуль, а старый утопить в океане.
Вообьще нечего было секреты орбитальных станций СССр отдавать западу участвуя в МКС всегда надо было свою станцию содержать и не жалеть на это денег, даже разгоняя инфляцию.