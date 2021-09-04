Рогозин заявил о необходимости создать свою орбитальную станцию

22:52 4.09.2021

России надо в обязательном порядке создавать собственную орбитальную станцию, ресурс Международной космической станции (МКС) ограничен, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, у России есть научно-технический задел для создания собственной орбитальной станции.

"Обязательно это надо делать. Обязательно, потому что у Международной космической станции - как у российского, так и американского сегмента - есть ресурс свой, он не бесконечный", - отметил глава госкорпорации.

Накануне Рогозин сопровождал президента РФ Владимира Путина, который ознакомился с ходом строительства космодрома "Восточный". Он заявил, что у МКС "по 2025 год ресурс у нас нормальный", пишет "Интерфакс".

"Технически и мы, и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет. Хотя все больше и больше времени космонавты и астронавты будут тратить времени на поддержание жизнеспособности этой станции", - сказал Рогозин.