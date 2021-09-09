Владелец космического корабля «Буран» отказался отдавать его России

08:45 9.09.2021

Генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран", заявил, что не планирует давать согласие на вывоз челнока в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", заявило, что принято решение о транспортировке второго корабля с космодрома Байконур в Россию. В свою очередь Муса заявил, что корабль у него никто не покупал.

"У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе Энергия - Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст?" - прокомментировал он, добавив, что будет отстаивать свою позицию в международных инстанциях.

Параллельно власти Казахстана через суд добиваются отмены передачи космического челнока "Буран" АО "РКК Байконур" и хотят вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.

Вопрос о передаче "Бурана" России встал после того, как весной 2021 года стало известно о том, что на корабле, хранящемся на Байконуре, появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставлены четыре подписи - видимо, авторов граффити.

В "Роскосмосе" после этого пообещали поднять вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двусторонней межправительственной комиссии. В госкорпорации отметили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.

Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.

Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.