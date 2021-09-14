В Южной Корее Google оштрафовали на $176,8 млн

Компания Google была оштрафована южнокорейским антимонопольным регулятором на 207,4 млрд вон ($176,8 млн) за принуждение производителей смартфонов устанавливать на их устройства исключительно систему Android.

Напомним, с 2016 года корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) ведет расследование по обвинениям американской компании в том, что она препятствует местным производителям смартфонов (например, Samsung и LG) использовать операционные системы конкурентов.

По данным регулятора, Google требует от производителей заключать «соглашение о борьбе с дроблением (AFA)», когда они подписывают ключевые контракты с компанией. Согласно соглашению, производители устройств не имеют права устанавливать на свои устройства модифицированные версии Android и самим модифицировать систему, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.

KFTC таке расследует и другие дела в отношении Google. Например, о принуждении выпускать игровые приложения только в Google Play, о недобросовестной деловой практике в отношении продажи цифровой рекламы и о новой политике выставления счетов Google.

При этом в Google заявили, что будут обжаловать решение регулятора.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.09.2021, 11:31
    Гость: личный опыт

    фезде в мире знают, как прищучить очки, только наши тупые судебные приставы являются к другому юридическому лицу, что бы исполнить решение суда.
    Сколько раз сталкивался с ФССП, столько раз убеждался в их непроходимой тупости.

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