Продвижение сайтов в Google. Основные моменты

02:08 5.10.2021

Наличие собственного сайта – отличный инструмент для продвижения бизнеса.

Наличие собственного сайта – это отличный инструмент для продвижения бизнеса. Это позволяет продвигать продукцию и услуги в мире Интернет-пространства. В этой статье мы поговорим про то, как продвигать сайты через Google. Ознакомиться более детально можно на сайте https://help2site.ru/

Продвижение сайта через Google

Итак, что же нужно делать для того, чтобы сайт в максимально полной степени был в топе по запросам в Google? Ниже представлено несколько советов, которые помогут вывести в топ веб-сайт:

1. Информация на сайте должна быть полной. Сервису Гугл необходимо, чтобы то, что написано на сайте, было максимально информационным. Основа сайта должна состоять из интересного, полезного и легко читаемого контента. Также, пользователей привлекает удобный дизайн и функциональный интерфейс. Лайфхак: забейте запрос в поисковой строке и посмотрите, какие сайты попадают в топ. Если Google считает, что они релевантные запросам пользователей, значит сайт действительно хороший. Отсюда вывод – сайт необходимо разрабатывать в похожем ключе, и чтобы конкурировать с топовыми сайтами, нужно предоставлять больше информации.

2. Не забывайте, что для ранжирования в системе Google, контент должен быть актуальным. Постоянно необходимо обновлять информацию, и даже если предоставляемые продукция или услуги не меняются, нужно хоть иногда добавлять какой-либо материал.

3. Структура сайта – это очень важный момент, отражающий связь между страницами веб-сайта. В чем заключается хорошая структура? Во-первых, пользователю, который только зашел на веб-ресурс, должно быть понятно где находится та или иная информация. Грубо говоря, навигация сайта должна быть ясной и простой. Также, она должна быть логичной и для поисковых ботов, так как это влияет на количество просканированных страниц за один заход. Если вы хотите, чтобы сайт хорошо ранжировался в рейтинге и попал в ТОП, нужно явно показать категории семантических запросов.

4. Разработчики сайтов должны иметь точное представление о том, что необходимо тем или иным пользователям, то есть предоставить всю информацию о продукции или услуге. Это называется интент, или намеренье потенциального клиента. Именно он является особым моментом, на который делают акцент поисковые системы.

