Как выбрать строительную люльку?

19:27 6.10.2021

Строительство жилых помещений – это достаточно сложный процесс, который требует наличие определенных инструментов.

Для того, чтобы правильно организовать рабочий процесс, необходимо запастись нужной техникой. В этой статье мы поговорим про то, что такое люльки строительные и как их правильно выбрать.

Что такое строительная люлька?

Под строительной люлькой подразумевается категория фасадных подъемников, которые представлены в качестве рабочих платформ. Такие механизмы максимально популярны в сфере работ в высоких местах и на большой высоте. Те, кому когда-либо приходилось сталкиваться с нуждой в приобретении строительной люльки, понимают, что все модели максимально отличаются друг от друга не только ценой, но и характеристиками, стоимостью и качеством.

На что стоит обращать внимание при выборе устройства?

Существует ряд параметров, которые влияют на выбор строительной люльки:

1. Грузоподъемность. Можно сказать, что это основной критерий выбора, ведь именно он отвечает за функциональность устройства для определенных задач. Например, стандартный вес, который могут поднимать те или иных строительные люльки – это от двухсот пятидесяти от тысячи килограмм. Однако, модель, обладающая большой грузоподъемностью вмещают гораздо больше инструментов, рабочих, материалов и так далее. Отсюда следует вывод – чем больше веса сможет поднять конструкция, тем больше задач она сможет взять на себя. Как показывает практика, стандартные строительные люльки вмещает нескольких людей, и предназначаются для легкой работы – ремонт, отделка, клининг.

2. Габариты рабочей платформы. Именно от этого зависит сколько объектов она сможет вместить в себя. По стандарту, приблизительная ширина платформы равняется восьмидесяти сантиметрам, если будет меньше – строителю будет неудобно работать.

4. Если для Вас важна маневренность конструкции для выполнения специфических задач, нужно обращать внимание на такой критерий, как скорость подъема. Этот параметр зависит от производственной мощности и типа двигателя.

5. Вес устройства – это важная характеристика, особенно если строительная люлька применяется в реконструкционных сферах и в ремонте аварийных зданий.

6. Горизонтальный вылет стрел консолей - критерий, отвечающий за расстояние люльки от стены/фасада здания. Если расстояние будет небольшой, то ограничивается передвижение для осмотра на объект наличия внешних препятствий.

Можно сделать вывод, выбор строительной люльки зависит напрямую от того, для какой отрасли предназначена ее эксплуатация.

