Виды лабораторного оборудования

Наука с каждым годом продвигается вперед все больше и больше. 

В условиях лабораторных работ можно получить результат любого анализа. В этой статье мы поговорим про то, что из себя представляет лабораторное оборудование и какие существуют его виды.

Лабораторное оборудование – это специальные приборы, которые используются для проведения экспериментальных исследований. Они могут классифицироваться по нескольким параметрам:

  1. Назначение
  2. Вид получения информации
  3. Вид отображения информации
  4. По видам процедур валидации.

Виды лабораторного оборудования

Существуют несколько видов такого оборудования –
1. Общее лабораторное оборудование. В него входят следующие приборы:

  1. Фильтр
  2. Стерилизатор
  3. Измельчитель
  4. Лоджер
  5. Миксер
  6. Гомогенизатор
  7. Диспергатор
  8. Реактор
  9. Весы
  10. Центрифуга

Они нужны для подготовки перед началом исследования. Основной функционал данных приборов в лаборатории – сепарировать, перемешивать, измельчать, переводить в иное агрегатное состояние, менять температуру образца для другого типа анализов.

2. Специальное лабораторное оборудование. Предназначаются для узкоспециализированных исследований, их можно характеризовать как достаточно требовательных устройств к хранению и эксплуатации. При этом, они обладают высокой точностью показателей анализов.

3. Измерительные лабораторные приборы. В данную категорию входит оборудование следующего типа: весы, рефрактометр, поляриметр, инфракрасный спектрометр и другие устройства для определения физических характеристик исследуемого материала


4. Аналитическое лабораторное оснащение предназначается для того, чтобы с высокой точностью определить параметры взятого образца. Благодаря этим устройствам, можно определить состав: элементный, изотопный, фазовый и так далее. Приборы, которые включены в разряд аналитических – фотометр, хроматограф, тиратор и так далее.

5. Испытательное лабораторное оборудование нужно для того, чтобыы определить характеристики того или иного материала. Используются для адгезии, растяжения, температурного воздействия, выявления ударной прочности, твердости и так далее. Отдельно можно выделить приборы – влагомер, измеритель толщины и реометр.

Ознакомиться с каталогом лабораторного оборудования и купить нужную мебель можно на сайте компании Chinteh, занимающейся поставками оборудования в Москву.
 

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