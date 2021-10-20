Цукерберг планирует сменить название Facebook

Компания Facebook может сменить название, пишет портал Verge со ссылкой на свои источники. По данным издания, глава соцсети Марк Цукерберг хочет переименовать компанию, чтобы название отражало ее направленность на построение "метавселенной".

Обсуждение возможного изменения названия состоится на ежегодной конференции Facebook Connect 28 октября. Ожидается, что в результате ребрендинга приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании. 

Возможное новое название соцсети держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что оно может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.

Так называемая "метавселенная", согласно видению Цукерберга, должна предоставить большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

Виртуальные офисы Horizon Workrooms были передставлены в августе, подключиться к ним можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.

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