США и Израиль создадут совместную целевую группу по кибербезопасти

США и Израиль договорились о сотрудничестве для борьбы с кибервымогателями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министерства финансов США.

Означенное соглашение было достигнуто в ходе встречи замминистра финансов США Уолли Адейемо с министром финансов Израиля Авигдором Либерманом и генеральным директором Национального киберуправления Израиля Игалем Унной.

Отмечается, что сотрудничество двух стран будет направлено на "защиту критически важной финансовой инфраструктуры и новых технологий", а также на "противодействие угрозе, которую вымогатели представляют для стран и мировой экономики".

"Использование возможностей международного сотрудничества и технологических инноваций позволит нам поддерживать экономическую конкурентоспособность, процветание и бороться с глобальными угрозами, включая программы-вымогатели", - говорится в заявлении заместителя министра финансов США Адейемо.

Ранее, в воскресенье, ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты. Хотя пострадавшие системы были отключены, в ФБР уточнили, что проблема еще не решена.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2021, 09:46
    Гость: Петр

    какая то дезинформация про неуловимых хакеров. Американцы сами разрабатывают программное обеспечение, железо и не могут защититься? Скорее всего это как с международным терроризмом - очень удобно все свои ляпы и тайные операции оправдывать неуловимыми хакерами

Выбор читателей
Автоматные очереди и костры: что происходит на границе Польши и Белоруссии
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
Все идет к тому, что государство откажется от пенсий?
Все идет к тому, что государство откажется от пенсий?
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Татарстан устроил последний демарш сепаратизма из-за «статуса президента»
Избранное
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
«Одно из главных обвинений против Путина — почему он не зачистил "врагов народа" в собственном окружении»
Уточненные данные об экстренной посадке вертолета в городе Сукне опубликовали представители ЛНА
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?
Президентские выборы в США: вскрытие системы
Свободный полет «Вместе. Часть 2»
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»