«Роскосмос» создаст универсальный космический корабль для новой станции

«Роскосмос» намерен создать для новой орбитальной станции универсальный многоразовый космический корабль.

Данный корабль будет доставлять как космонавтов, так и грузы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Прежде всего, создание универсального космического корабля», - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о разработке новых технических средств для новой станции.

Ранее сообщалось, что Россия намерена построить собственную орбитальную станцию и рассматривает выход из проекта Международной космической станции (МКС).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 29.11.2021, 21:27
    Гость: Почему?

    Он еще вещает "нам нааадо" и "мы должныыы".
    Правда, не поясняет, кому "мы должныыы".

Все комментарии (37)
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