«Роскосмос» создаст универсальный космический корабль для новой станции

15:45 29.11.2021

«Роскосмос» намерен создать для новой орбитальной станции универсальный многоразовый космический корабль.

Данный корабль будет доставлять как космонавтов, так и грузы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Прежде всего, создание универсального космического корабля», - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о разработке новых технических средств для новой станции.

Ранее сообщалось, что Россия намерена построить собственную орбитальную станцию и рассматривает выход из проекта Международной космической станции (МКС).