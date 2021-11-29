«Роскосмос» создаст универсальный космический корабль для новой станции
«Роскосмос» намерен создать для новой орбитальной станции универсальный многоразовый космический корабль.
Данный корабль будет доставлять как космонавтов, так и грузы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.
«Прежде всего, создание универсального космического корабля», - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о разработке новых технических средств для новой станции.
Ранее сообщалось, что Россия намерена построить собственную орбитальную станцию и рассматривает выход из проекта Международной космической станции (МКС).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ничиви кроме ка-ВВида.
Байки Митяя переплюнул...
- к улюкаеву.
павлово-посадские платки.
Он еще вещает "нам нааадо" и "мы должныыы".
Правда, не поясняет, кому "мы должныыы".