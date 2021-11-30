«Ростех» разработает программу для предсказания митингов и беспорядков

11:04 30.11.2021

ООО «Национальный центр информатизации» (входит в структуру «Ростех») к 2022 году разработает специальное программное обеспечение, которое будет предсказывать массовые беспорядки и поможет предотвратить их эскалацию.

В своей работе ПО будет анализировать сообщения в СМИ, социальные сети, данные с камер и другие источники. Если беспорядки уже начались, программа будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий, сообщает «Коммерсант».

Разработка программы ведется в рамках проекта МЧС «Безопасный город». На запуск в регионах России комплекса «Безопасный город» МЧС потребуется 97 миллиардов рублей.

Принципы работы системы изложены в проекте, с которым ознакомился «Коммерсант». В нем даны определения «митинга», «политического конфликта» и «антиполицейских проявлений».