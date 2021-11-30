«Ростех» разработает программу для предсказания митингов и беспорядков

День митингов и шествий 4 февраля

ООО «Национальный центр информатизации» (входит в структуру «Ростех») к 2022 году разработает специальное программное обеспечение, которое будет предсказывать массовые беспорядки и поможет предотвратить их эскалацию.

В своей работе ПО будет анализировать сообщения в СМИ, социальные сети, данные с камер и другие источники. Если беспорядки уже начались, программа будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий, сообщает «Коммерсант».

Разработка программы ведется в рамках проекта МЧС «Безопасный город». На запуск в регионах России комплекса «Безопасный город» МЧС потребуется 97 миллиардов рублей.

Принципы работы системы изложены в проекте, с которым ознакомился «Коммерсант». В нем даны определения «митинга», «политического конфликта» и «антиполицейских проявлений».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.11.2021, 15:00
    Гость: "Безумный город", "Шпионящий город".

    Рей Курцвейл (Курцвейл, Рэймонд) работает в "Google", является одним из главных идеологов программы "Умный город". В России "смотрящим" за реализацией Google - города назначен С. Собянин.
    Цитата из Курцвейла: "Мы будем становиться всё более НЕ биологическими существами пока не дойдём до состояния, когда НЕ биологическая часть станет превалировать, а биологическая потеряет своё значение, так что если биологическая часть вдруг исчезнет это не будет иметь значения"... Человек как биологический вид должен по замыслу Курцвецла стать "Пост-человеком". Ответственный за исполнение в России - ("Смотрящий") - Сергей Собянин. Куратор от США Aneesh Chopra (Аниш Чопра - Главный технический директор США)
    В основе работы системы - тотальный электронный конитроль, распознавание лиц, слежка за каждым гражданином в реальном времени. В 2010г выдано 2 000 000 евро
    на создание в России "электронного правительства". Представитель совета по нацбезопасности США Говард Соломон заявил: "Это входит в национальные интересы США".
    Если вас удивляет желание властей НАВЯЗАТЬ электронный паспорт через слияние с системой QR кодов, удивляет дискриминация и фашизм - читайте кто авторы ПРОЕКТА

  4. 30.11.2021, 14:55
    Гость: Они могут писать ве что угодно

    Подозреваю, что Ростех такой же банкрот, как и Роснано и скоро от этих структур уже ничего не останется, а хаос приближается, как снежный ком. Когда из-за куракодов людем будем неначто жить, тут и предсказывать и модулировать нечего. Итог очевиден...

  5. 30.11.2021, 14:55
    Гость: А чё?

    Чем же ещё заниматься Ростеху?
    На военной ниве, к примеру, достигнут паритет: целый один Су-57 против семисот F-35!
    Скоро, правда, неизвестно, в каком десятилетии, отремонтируют весь наш авианосный флот - могучего Кузю!
    На гражданском фронте: целый Сертификат типа (правда, с ограничениями) для МС-21...скоро будет - против каких-то двух-трех-четырёх сотен Нео-арбузов на линиях!
    Да! Ещё скоро полетит ЛМС - и утрёт нос всем амерским "кукурузникам" (эти дураки налепили десятки и сотни типов лёгких пепелацев в количестве десяткоа-сотен тысяч штук, не понимая, что частному разработчику/производителю такую ношу без госкорпорации, возглавляемой близким другом Президента, не поднять!).
    Так что, осталось только освоить аналитическую ниву для сохранения достигнутых успехов...

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