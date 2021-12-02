В России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб

В России разработан смартфон, который может использоваться военными и спецслужбами, пишет газета "КоммерсантЪ".

Разработчиками гаджета выступили группа "Аквариус" (входит в "Национальную компьютерную корпорацию (НКК) и "Лаборатория Касперского". Новый гаджет характеризуют больше как карманный персональный компьютер на базе операционной системы "Лаборатории Касперского".

"Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов - IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением", - рассказали в "Аквариусе".

Отмечается, что операционная система KasperskyOS ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например промышленность, энергетику, госучреждения или транспорт.

На сегодняшний ден вышла первая пробная партия из 200 устройств, до конца года планируется выпустить еще 3 тысячи аппаратов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 17:58
    Гость: Гость

    Интересно, откуда вдруг у нас взялись отечественные смартфоны?! У нас что- предприятия электроники заработали?)) Железо китайское, начинка американская. Самим то не смешно ???)

  3. 02.12.2021, 16:57
    Гость: ABCD

    "Лаборатория Касперского"-самим не смешно? Это АМЕРИКАНСКАЯ компания! Некогда бывшая отечественной. Которая предоставила США все спецкоды для ОС с которыми работает их программы. И какая приватность у этих китайских гаджетов с американским ПО и наклейкой "ой какой он секретный!"
    У ЛЮБОГО отечественного гаджета внутри есть надпись "сделано в КНР"

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