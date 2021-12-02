В России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб
В России разработан смартфон, который может использоваться военными и спецслужбами, пишет газета "КоммерсантЪ".
Разработчиками гаджета выступили группа "Аквариус" (входит в "Национальную компьютерную корпорацию (НКК) и "Лаборатория Касперского". Новый гаджет характеризуют больше как карманный персональный компьютер на базе операционной системы "Лаборатории Касперского".
"Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов - IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением", - рассказали в "Аквариусе".
Отмечается, что операционная система KasperskyOS ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например промышленность, энергетику, госучреждения или транспорт.
На сегодняшний ден вышла первая пробная партия из 200 устройств, до конца года планируется выпустить еще 3 тысячи аппаратов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, откуда вдруг у нас взялись отечественные смартфоны?! У нас что- предприятия электроники заработали?)) Железо китайское, начинка американская. Самим то не смешно ???)
))))... ссы в глаза всё божья роса...
"Лаборатория Касперского"-самим не смешно? Это АМЕРИКАНСКАЯ компания! Некогда бывшая отечественной. Которая предоставила США все спецкоды для ОС с которыми работает их программы. И какая приватность у этих китайских гаджетов с американским ПО и наклейкой "ой какой он секретный!"
У ЛЮБОГО отечественного гаджета внутри есть надпись "сделано в КНР"
Однако, "экспердов" понабежало... Ржунимагу...
Хочут, когда могут!