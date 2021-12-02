В России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб

10:15 2.12.2021

В России разработан смартфон, который может использоваться военными и спецслужбами, пишет газета "КоммерсантЪ".

Разработчиками гаджета выступили группа "Аквариус" (входит в "Национальную компьютерную корпорацию (НКК) и "Лаборатория Касперского". Новый гаджет характеризуют больше как карманный персональный компьютер на базе операционной системы "Лаборатории Касперского".

"Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов - IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением", - рассказали в "Аквариусе".

Отмечается, что операционная система KasperskyOS ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например промышленность, энергетику, госучреждения или транспорт.

На сегодняшний ден вышла первая пробная партия из 200 устройств, до конца года планируется выпустить еще 3 тысячи аппаратов.