Что такое рециклинг старого асфальта?

Технологии рециклинга становятся все больше и больше популярными в наше время.

 Это связано не только с экономической выгодой, но и с тем, что использование вторичного сырья – полезно с точки зрения экологии, ведь производство каких-либо материалов сопровождается выбросами в атмосферу. Особенно это касается переработки старого асфальта. В этой статье мы подробнее поговорим про это. Ознакомиться подробнее вы сможете на сайте компании Ammann.

Процесс рециклинга активно поддерживают правительства разных стран, так как это:

1. Защищает окружающую среду от негативного воздействия заводом и промышленных предприятий;
2. Экономит денежные средства компаний.

Технологии регенерации, применяемые в рециклинге

Существует три технологии регенерации:
1. Старый кусковой асфальт сначала помещается в сушильный барабан, а потом в смеситель периодического действия. К вторичному сырью добавляется специальное регенерирующее вещество. Данный метод подразумевает использование до сорока процентов вторичного сырья.
2. Холодный способ – регенерирующее вещество помещается в массу вторичного сырья, которая разогрета двухсот пятидесяти градусов.
3. Самым экономичным способом является ввод холодного регенерируемого вещества в барабан с топкой. Разогрев осуществляется два раза, при этом старое сырья добавляется к новому. Это позволяет использовать до шестидесяти процентов вторичного сырья.

Демонтаж старого асфальта

Самым первым этапом, который запускает переработку старого асфальта, является демонтаж. В первую очередь, необходимо снять послойно материал старого асфальтового полотна. Параллельно этому, происходит демонтаж всей толщины дороги или удаляется какие-то конкретные куски зон, подвергшихся повреждению.
Используются в основном следующие инструменты:

  1. ударно-отбойный пневматический инструмент;
  2. режущие установки;
  3. лом;
  4. кайло;
  5. кувалда;
  6. кирка.

Преимущества рециклинга

Есть несколько важных моментов рециклинга, которые невозможно оставить без внимания:
1. Снижаются производственные затраты из-за уменьшения расходов на битым, минеральный заполнитель и транспортировку материалов;
2. Данный процесс активно поддерживается правительством (зависит от законодательства отдельно взятого государства);
3. Снижается негативное воздействие на экологию, так как не используется большое количество продуктов из нефти и минеральных материалов.
 

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