Что такое рециклинг старого асфальта?

14:47 3.12.2021

Технологии рециклинга становятся все больше и больше популярными в наше время.

Это связано не только с экономической выгодой, но и с тем, что использование вторичного сырья – полезно с точки зрения экологии, ведь производство каких-либо материалов сопровождается выбросами в атмосферу. Особенно это касается переработки старого асфальта. В этой статье мы подробнее поговорим про это. Ознакомиться подробнее вы сможете на сайте компании Ammann.

Процесс рециклинга активно поддерживают правительства разных стран, так как это:

1. Защищает окружающую среду от негативного воздействия заводом и промышленных предприятий;

2. Экономит денежные средства компаний.

Технологии регенерации, применяемые в рециклинге

Существует три технологии регенерации:

1. Старый кусковой асфальт сначала помещается в сушильный барабан, а потом в смеситель периодического действия. К вторичному сырью добавляется специальное регенерирующее вещество. Данный метод подразумевает использование до сорока процентов вторичного сырья.

2. Холодный способ – регенерирующее вещество помещается в массу вторичного сырья, которая разогрета двухсот пятидесяти градусов.

3. Самым экономичным способом является ввод холодного регенерируемого вещества в барабан с топкой. Разогрев осуществляется два раза, при этом старое сырья добавляется к новому. Это позволяет использовать до шестидесяти процентов вторичного сырья.

Демонтаж старого асфальта

Самым первым этапом, который запускает переработку старого асфальта, является демонтаж. В первую очередь, необходимо снять послойно материал старого асфальтового полотна. Параллельно этому, происходит демонтаж всей толщины дороги или удаляется какие-то конкретные куски зон, подвергшихся повреждению.

Используются в основном следующие инструменты:

ударно-отбойный пневматический инструмент; режущие установки; лом; кайло; кувалда; кирка.

Преимущества рециклинга

Есть несколько важных моментов рециклинга, которые невозможно оставить без внимания:

1. Снижаются производственные затраты из-за уменьшения расходов на битым, минеральный заполнитель и транспортировку материалов;

2. Данный процесс активно поддерживается правительством (зависит от законодательства отдельно взятого государства);

3. Снижается негативное воздействие на экологию, так как не используется большое количество продуктов из нефти и минеральных материалов.

