На Камчатке открыли новый минерал

09:35 11.01.2022

Российские ученые открыли на Камчатке новый минерал, в состав которого входит платина, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РФН.

"Группа ученых в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", — говорится в сообщении директора института Алексея Озерова.

Новый минерал получил название "куфарит". По словам ученых, химический состав его очень простой: платина и свинец.