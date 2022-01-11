На Камчатке открыли новый минерал
Российские ученые открыли на Камчатке новый минерал, в состав которого входит платина, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РФН.
"Группа ученых в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", — говорится в сообщении директора института Алексея Озерова.
Новый минерал получил название "куфарит". По словам ученых, химический состав его очень простой: платина и свинец.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю скромно и со вкусом: Путин.
Был металл-стал минерал
Начнутся горные разработки.
Появится предприятия по производству платины и свинца. А значит будет осваиваться территория, появятся крупные населённые пункты.
Камчатка уникальна своей природой, которой нет больше НИГДЕ, что будет привлекать туристов со всего мира. Будет развиваться транспортная инфраструктура.
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Александр из Берлина
что не нефть или газ, иначе хана бы и Камчатке.