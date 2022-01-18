Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов

Microsoft решила приобрести компанию Activision Blizzard (создатель культовых игр Warcraft, Diablo и Call of Duty) за 68,7 млрд долларов. Таким образом, за каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по 95 долларов.

Предположительно, сделка будет закрыта в 2023 финансовом году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony, сообщает РБК.

По условиям сделки к Microsoft перейдут права на культовые игровые франшизы и права на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

Отмечается, что в будущем игры будут добавлены в подписной сервис Game Pass (доступен владельцам Xbox и PC).

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