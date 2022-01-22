Когда стоит менять проводку в доме?

23:22 22.01.2022

Одним из самых распространённых вопросов является вопрос замены проводки.

Делая капительный ремонт квартиры, многие сталкиваются со старой проводкой. И тут возникает вопрос: ‘Стоит ли ее менять, если все хорошо работает?’. В этой статье мы разберёмся в этом вопросе.

Замена проводки подразумевает собой приобретение новых проводов, а также (в большинстве случаев) оплаты услуг электрика или самостоятельное подключение. Как показывает практика и многочисленные исследования, в новых домах можно не трогать старые провода, однако, если речь идёт о домах, которым уже не один десяток лет, стоит задуматься о демонтаже. Купить нужные провода можно в магазине электротоваров по ссылке.

Что важно знать

Для того, чтобы начать демонтаж старых проводов, необходимо проверить их состояние. В идеале, необходимо заранее изучить информацию о замене проводки, при этом уделить особое внимание признакам непригодности проводов.

С какими проблемами можно столкнуться

Зачастую жильцы не обращают внимание на состояние проводки, особенно, если не замечают первых ‘звоночков’. В этом случае не нужно ждать, когда небольшие погрешности в работе станут причиной серьезных последствий.

1. Если речь идёт об алюминиевых проводах, необходимо как можно больше раз выполнять демонтажные работы и менять проводку. Причина проста: алюминиевые провода чаще всего обламываются, при этом, человеку на глаз достаточно сложно найти место повреждения. Именно этим объясняется то, что с конца прошлого столетия активно стали использоваться медные провода.

2. Медные провода обладают повышенной прочностью и способностью проводить ток. При этом, медная проводка не нагревается, когда увеличивается напряжение.

3. Помутнение изоляции- верный признак того, что в срочном порядке необходимо менять проводку. Как определить, что произошло помутнение изоляции? Ответ прост: на ней появляется некий слой, напоминающий плесень.