Reebok представила первые смарт-часы ActiveFit 1.0

Reebok ActiveFit 1.0

Компания Reebok представила свои первые умные часы ActiveFit 1.0.

Устройство имеет корпус с защитой от влаги и пыли (стандарт IP67), 1,3-дюймовый цветной HD-дисплей с поддержкой сенсорного управления, датчик частоты сердечных сокращений, который может регистрировать изменения ритма в круглосуточном режиме. Также часы проводят мониторинг кровяного давления, уровня содержания кислорода в крови и анализируют показатели сна.

Также тут предусмотрены 15 режимов для занятий спортом и фитнесом и такие стандартные функции, как шагомер, потраченные калории, режим отслеживания женского здоровья, сообщает Gizmochina.

По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватает примерно на 15 дней работы. Стоимость Reebok ActiveFit 1.0 составляет порядка 60 долларов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Как понять слова Кудрина о худшей жизни в СССР
Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Национальное предательство: как Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Избранное
Новые людоедские фантазии от Зе-команды
«Горшенев», 18 декабря, «ГлавКлуб»
История суши
Всероссийская перепись населения: как будет проходить и зачем в ней участвовать
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
Чарльз Дарвин и Адам Смит снова в бою
«Роскосмос» решил разработать космический ядерный буксир за 4,2 млрд рублей
Что нужно знать при выборе кроватки для новорожденного малыша?
Невероятно: ЦТ рассказало о преступлении мигрантов! Некое «недоразумение» или начало переосмысливания госнацполитики?
«Хозяев угольных концернов не интересует ничего, кроме прибыли. Людей хоронить дешевле»
Рецензия на сериал «Чаки»: злая кукла, рыжий няша — просто жертвы стали младше