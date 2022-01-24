Reebok представила первые смарт-часы ActiveFit 1.0

13:17 24.01.2022

Компания Reebok представила свои первые умные часы ActiveFit 1.0.

Устройство имеет корпус с защитой от влаги и пыли (стандарт IP67), 1,3-дюймовый цветной HD-дисплей с поддержкой сенсорного управления, датчик частоты сердечных сокращений, который может регистрировать изменения ритма в круглосуточном режиме. Также часы проводят мониторинг кровяного давления, уровня содержания кислорода в крови и анализируют показатели сна.

Также тут предусмотрены 15 режимов для занятий спортом и фитнесом и такие стандартные функции, как шагомер, потраченные калории, режим отслеживания женского здоровья, сообщает Gizmochina.

По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватает примерно на 15 дней работы. Стоимость Reebok ActiveFit 1.0 составляет порядка 60 долларов.