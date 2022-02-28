Сотрудники российских IT-компаний готовятся массово покидать страну

20:44 28.02.2022

Сотрудники российских IT-компаний на фоне военной операции на Украине и западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну. Для этого создаются группы и каналы в Telegram для обмена информацией.

По информации источников "Коммерсанта", количество специалистов, прямо сейчас выражающих желание переехать, около 5 тыс. человек. Они рассматривают для переезда Кипр, Грузию, Турцию, Литву, Черногорию и США. При этом некоторые компании сами вывозят за рубеж целые команды разработчиков по 50–100 человек.

Между тем дефицит профильных кадров в РФ является насущной проблемой: по последней оценке Минцифры, нехватка кадров в IТ-индустрии в РФ уже составляет от 500 тыс. до 1 млн чел., а к 2027 году может увеличиться до 2 млн специалистов.

В правительстве готовят срочные меры, чтобы остановить бегство разработчиков. Минцифры предложило правительству пакет из 10 мер для удержания их в стране, их публикует РБК.

В список вошли следующие меры: