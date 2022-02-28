Сотрудники российских IT-компаний готовятся массово покидать страну
Сотрудники российских IT-компаний на фоне военной операции на Украине и западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну. Для этого создаются группы и каналы в Telegram для обмена информацией.
По информации источников "Коммерсанта", количество специалистов, прямо сейчас выражающих желание переехать, около 5 тыс. человек. Они рассматривают для переезда Кипр, Грузию, Турцию, Литву, Черногорию и США. При этом некоторые компании сами вывозят за рубеж целые команды разработчиков по 50–100 человек.
Между тем дефицит профильных кадров в РФ является насущной проблемой: по последней оценке Минцифры, нехватка кадров в IТ-индустрии в РФ уже составляет от 500 тыс. до 1 млн чел., а к 2027 году может увеличиться до 2 млн специалистов.
В правительстве готовят срочные меры, чтобы остановить бегство разработчиков. Минцифры предложило правительству пакет из 10 мер для удержания их в стране, их публикует РБК.
В список вошли следующие меры:
- распространить действующие налоговые льготы также на ИТ-компании, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах или реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;
- освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами;
- предоставить всем сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
- предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников ИТ-компаний на время их работы в этих компаниях;
- ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских ИТ-компаниях;
- предоставить ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов (снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях до 0%), развивать программу льготного кредитования внедрения отечественных решений по ставке для заемщика 1% (банкам-участникам программы до 100% ключевой ставки будет компенсировать Банк России);
- обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;
- ввести льготное кредитование ИТ-компаний на обеспечение бесперебойной текущей деятельности;
- консолидировать и стимулировать госзаказ, в том числе от госкомпаний, для финансирования новых критически важных разработок (PLM, ERP и др.) с обеспечением возможности их исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов (торгов);
- обеспечить целевое финансирование на создание в России "зеркала" репозитория открытого ПО "GitHub".
Комментарии читателей Оставить комментарий
И кто эти предатели...?
В основном, Мудишники и творческая антялягенция, люди с гипер мнением о своем вселенском величии. За границей, единицы могут найти достойную работу. Там в спросе, китайцы и индусы. Но, нашим жертвам ЕГЭ, это придется познать на своей шкуре. Придет просветление в мозгу, но поздно.
Надежда что убегут все радует возможностью свободы без тотального надзора по лицу,голосу и тдтп..да,и торговля парковочным пространством ночными сторожами невидимой руки по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита на их "талантах" стоит...не говоря про безумную цену содержания всех цифровых удобств,вреда здоровью от частот ,хищению с" удобных" денежных карт и пр когда даже тайна медицинская продается о млн граждан, даже мед осмотры пишут на сервера... доверять технологии слугам невидимой руки идолопоклонников мамонны, это не скальпель в руках хирурга а, заточка в руках несовершенных созданий Божиих против доверчивых ..
Пятая колонна ещё на заре развития ЭВМ технологий (60-70гг)начала внедрять иностранный язык в основы по...типа медицинские рецепты ведь на международной латыни...?;!
Стратегия разделяй и властвуй часть доктрины даллеса который нет на английском языке в третьей мировой.. колонизация разжигание ненависти вражды, конкуренции между евразийскими аборигенами как всегда.. стимулирование нацменов всех против основного этноса(с полной его растворением в итоге среди прочих)... выделение привелигированных нац менов путём приваживания , делания из них жертв якобы притеснений от наиболее многочисленного ,, выплата огромных подъемных жертвам депортации веником жексона итдитп... особо откровенные формы такого примитивного развода были видны уже в конце 80- х когда русским по национальности практически не давали даже туристических виз в США по приглашениям от их граждан..