В условиях санкций мобильным операторам разрешат повышать цены

20:26 4.03.2022

В условиях технологических санкций в отношении России Минцифры предлагает разрешить операторам связи «справедливую индексацию тарифов», то есть рост цен.

Минцифры подготовило меры для обеспечения нормальной работы телекоммуникационной инфраструктуры в условиях санкций, говорится в письме министра Максута Шадаева премьеру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсант».

Чтобы поддержать операторов связи, министерство хочет «ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен». Кроме того, предлагается исключить квалификацию «индивидуальных действий хозяйствующего субъекта на рынке услуг связи как возможного нарушения при использовании института коллективного доминирования».

Как пояснил собеседник издания, мера призвана снизить возможные риски претензий антимонопольных органов в случае изменения тарифов. «Сегодня есть практика в регионах, что операторов связи при повышении тарифов привлекают с использованием нормы о коллективном доминировании»,— сказал он.

Кроме того, операторам установят до конца 2024 года ставку по налогу на прибыль в размере 3% и разрешат не делать отчисления в резерв универсального обслуживания и совместное использование инфраструктуры сети связи в рамках межсетевого технического роуминга.

На покупку оборудования, пополнение оборотных средств, развитие и поддержку инфраструктуры операторы смогут получить льготные кредиты по ставке не более 3%.