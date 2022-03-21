Лучшие программы и приложения для хромакея

16:08 21.03.2022

Требуется заменить задний план у видео? Это просто!

Нужно лишь выбрать подходящий софт и знать некоторые тонкости работы с зеленым экраном. Расскажем о трех лучших редакторах, позволяющих быстро справиться с этой задачей. При выборе софта для статьи мы учитывали:

• простоту интерфейса;

• общую функциональность;

• наличие русского языка.

Полный перечень программ для хромакея вы можете найти в полном обзоре по ссылке.

ВидеоМОНТАЖ

Простая, но функциональная программа для монтажа и хромакея, которую оценят начинающие и продвинутые пользователи. Заменить однотонный фон тут можно за пару минут. Также здесь доступно большое количество других полезных инструментов: эффекты, переходы, титры, фильтры, стикеры и стили текста, также есть возможность изменить скорость видеоролика или добавить музыку и озвучку.

Как заменить фона в видео в программе ВидеоМОНТАЖ

Чтобы заменить видеофон в программе ВидеоМОНТАЖ:

1. Скачайте видеоредактор и установите его на свой ПК.

2. Запустите программу и выберите пункт «Замена фона».

3. Добавьте видео для обработки — можно перетащить нужный файл из папки или найти на ПК с помощью специальной кнопки.

4. Далее выберите файл, который станет новым задним планом. В качестве фонового изображения можно использовать и фото.

5. Обозначьте цвет фона с помощью пипетки — нужно просто кликнуть по нему мышкой, и оттенок выберется автоматически.

6. Фон должен автоматически замениться. Теперь необходимо настроить параметры фильтра. Чтобы окантовка объекта не оставалась зеленой и не бросалась в глаза, можно сдвинуть чуть вправо ползунок «Смешивание». Постарайтесь сделать так, чтобы остатки старого фона исчезли полностью.

7. При необходимости можно сразу добавить музыку или обрезать видео. Если другая обработка не требуется, сохраните готовый видеоролик в подходящем формате или сразу адаптируйте для публикации в соцсетях или на видеохостинге.

iMovie

Видеоредактор для нелинейного монтажа, предназначенный для владельцев техники с операционной системой MacOS и iOS. Здесь получится быстро заменить зеленый или синий фон ролика на другой видеоряд, фотографию или рисунок. Также софт предлагает множество инструментов для обработки видеоконтента — можно накладывать и редактировать звуковые дорожки, добавлять текст, титры, переходы и современные эффекты. Особенно удобно, что видео можно сразу выгрузить на Ютубе.

iMovie

KineMaster

Удобное приложение с хромакеем для владельцев смартфонов на Android. С помощью этого решения легко не только менять фоновую картинку, но и обрабатывать ролики — к примеру, делать озвучку, добавлять текст и веселые стикеры, склеивать фрагменты видео. К плюсам KineMaster относят возможность снимать в режиме реального времени и выдавать при этом высокое качество картинки. Однако функционал редактора довольно сложен для новичков — скорее всего, им будет сложно разобраться, как действовать сразу.

KineMaster

Советы по работе с хромакеем

Chromakey часто ассоциируется с green screen, однако технология не предполагает обязательное использование именно зеленого экрана. Можно снимать на синем или желтом. Однако стоит понимать, что при удалении определенного оттенка удалится весь выбранный цвет в кадре. Например, если на платье девушки был желтый горошек и снята она на желтом фоне, то при использовании программы для замены фона на видео объект тоже пострадает, рисунок с наряда удалится.

Предлагаем несколько советов, которые сделают работу с хромакеем эффективнее:

• Снимайте с хорошим светом. Лучше сразу использовать качественное оборудование и продуманное освещение, поскольку в противном случае на видео будут ненужные тени и артефакты, делающие цвет задника не однотонным.

• Позаботьтесь о достаточной площади. Если места будет мало, то в кадр будут попадать лишние предметы — оконный проем, потолок, пол и подобное. Все это сильно затруднит обработку видео.

• Используйте «правильный» фон. Оптимальным выбором будет матовая ткань, однако при желании можно снимать и на фоне бумажного полотна или даже стены, выкрашенной краской. Главное, чтобы цвет был однотонным — без всяких переходов и теней.

• Держите объект на расстоянии от хромакея. То есть модель не должна вплотную подходить к заднику, иначе вам будет очень трудно избавиться от зеленой окантовки на объекте съемки. Специалисты считают, что минимальное расстояние должно составлять 2 метра.

• Не забудьте о тенях при обработке. Если подготовительный процесс был организован грамотно, то заменить задник не составит труда. Но здесь стоит вспомнить о тенях — чтобы объекты не казались инородными на новой фоновой картинке, нужно дорисовать их тени.

С хромакеем снимается большинство популярных блокбастеров

Подводим итоги

Программы для замены зеленого экрана широко используются в киноиндустрии — именно с их помощью созданы современные мировые шедевры в жанрах фантастики и боевика. Но подобный софт удобно использовать и для более простых целей — например, для производства рекламного контента или наполнения своего блога или канала. Новичкам в сфере редактирования видео лучше всего подойдет русскоязычный редактор для ПК ВидеоМОНТАЖ — он легко справится с любыми задачами по обработке или замене задника, а его простой и интуитивно понятный интерфейс поможет сразу освоиться со всеми инструментами.