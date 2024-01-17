Уже не 10 тысяч: ученые определились с оптимальным числом шагов в день

17:24 17.01.2024

Принято считать, что ежедневно человек, который заботится о своем здоровье, должен проходить не менее 10 тысяч шагов

Оказалось, что это число — лишь маркетинговый ход японской компании. В новом исследовании медики пришли к выводу, что эта норма вовсе не панацея, а ходить можно и не так много.

Человеку, который привык к малоподвижному образу жизни, вдруг начать ходить по 10 тысяч шагов каждый день — крайне затруднительно. Да и нужно ли? На этот вопрос постарались ответить — и ответили! — американские ученые. Группа исследователей из Массачусетского университета успокоила желающих продлить свою жизнь и здоровье. Оказалось, что достаточно ходить порядка 6 тысяч шагов каждый день.

Откуда же взялся миф о десяти тысячах? Очень просто — маркетинг. В Японии бизнесмены из Yamasa Clock and Instrument Company когда-то придумали, как заработать на ажиотаже вокруг токийской Олимпиады в 1964 году. Они выпустили шагомер, который назвали «Манпо-кей» — «10 000 шагов».

Сколько шагов достаточно на самом деле?

В 2021 году представитель Института прикладных наук о жизни Аманда Палуч и ее команда уже занимались этим вопросом. Тогда они опубликовали исследование, результаты которого гласили: прохождение не менее семи тысяч шагов в день снижает вероятность преждевременной смерти на 50–70%. Но что значит — «не менее»? И ученые продолжили исследования.

Они искали ответ на вопрос: если мы начнем ходить больше, то и польза будет существеннее? Однако это вовсе не так. После включения других исследований в работу, оказалось, что у 25% взрослых, которые делали больше всего шагов каждый день, вероятность умереть на 40–53% ниже, чем у тех, кто «выхаживал» не менее 7000 шагов. Но для людей старше 60 лет оптимальным диапазоном оказалось от 6000 до 8000 шагов в день.

Тем, кто помоложе, было бы полезно немного больше ходить, но не было доказательств того, что они обязательно проживут дольше, пройдя те же самые 10 000 шагов или больше. И если человек готов «вышагивать» ежедневно 6000-8000 шагов перед сном, то это может оказаться гораздо более простым шагом на пути к долгой жизни.

Кстати, ранее стало известно о том, как скандинавская ходьба связана с избавлением от риска деменции.

Автор: Ирина Лебухова