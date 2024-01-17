Уже не 10 тысяч: ученые определились с оптимальным числом шагов в день
Оказалось, что это число — лишь маркетинговый ход японской компании. В новом исследовании медики пришли к выводу, что эта норма вовсе не панацея, а ходить можно и не так много.
Человеку, который привык к малоподвижному образу жизни, вдруг начать ходить по 10 тысяч шагов каждый день — крайне затруднительно. Да и нужно ли? На этот вопрос постарались ответить — и ответили! — американские ученые. Группа исследователей из Массачусетского университета успокоила желающих продлить свою жизнь и здоровье. Оказалось, что достаточно ходить порядка 6 тысяч шагов каждый день.
Откуда же взялся миф о десяти тысячах? Очень просто — маркетинг. В Японии бизнесмены из Yamasa Clock and Instrument Company когда-то придумали, как заработать на ажиотаже вокруг токийской Олимпиады в 1964 году. Они выпустили шагомер, который назвали «Манпо-кей» — «10 000 шагов».
Сколько шагов достаточно на самом деле?
В 2021 году представитель Института прикладных наук о жизни Аманда Палуч и ее команда уже занимались этим вопросом. Тогда они опубликовали исследование, результаты которого гласили: прохождение не менее семи тысяч шагов в день снижает вероятность преждевременной смерти на 50–70%. Но что значит — «не менее»? И ученые продолжили исследования.
Они искали ответ на вопрос: если мы начнем ходить больше, то и польза будет существеннее? Однако это вовсе не так. После включения других исследований в работу, оказалось, что у 25% взрослых, которые делали больше всего шагов каждый день, вероятность умереть на 40–53% ниже, чем у тех, кто «выхаживал» не менее 7000 шагов. Но для людей старше 60 лет оптимальным диапазоном оказалось от 6000 до 8000 шагов в день.
Тем, кто помоложе, было бы полезно немного больше ходить, но не было доказательств того, что они обязательно проживут дольше, пройдя те же самые 10 000 шагов или больше. И если человек готов «вышагивать» ежедневно 6000-8000 шагов перед сном, то это может оказаться гораздо более простым шагом на пути к долгой жизни.
Кстати, ранее стало известно о том, как скандинавская ходьба связана с избавлением от риска деменции.
Автор: Ирина Лебухова
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это ещё и сохранение энергии-вон йоги вообще сидят чуть ли не целыми днями,пьют воду литрами и живут долго,правда телосложение их напоминает больше теловычитание,но это уже издержки ...
Не дотянул неделю до своих 89 лет. Потому что "смолил", как паровоз до последнего дня. Вот если бы не "смолил", тогда бы дотянул ...
.. бывает что, исключения в виде единиц только, подчёркивают правила для масс!!??
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Очень вредная заметка.
Я свою жену, разумеется, люблю. Но ещё больше люблю, когда она по вечерам уходит наматывать недостающие до 10000 шаги и не парит мне мозги хотя бы пару часов в день.
Кончилась лафа.