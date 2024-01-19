Цены на российский софт выросли до 20%
Цены на российский софт за год увеличились на 10–20%, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на экспертов центра компетенций по IT-инфраструктуре компании "Крок".
По словам специалистов, динамика цен отличается в зависимости от класса ПО и часто связана с тем, что разработчики выпускают новые версии продуктов. Таким образом, основная причина роста цен на софт - подорожание труда разработчиков. Так, средняя зарплата в этой сфере увеличилась в 2023 год3 на 20%.
Отмечается, что в прошлом году крупнейшие российские разработчики софта после ряда совещаний в Минцифры подписали хартию по саморегулированию цен на ПО: подорожание не может превысить индекс потребительских цен на 15%.
По мнению экспертов цены на софт продолжат рост в 2024 году: на рынке есть спрос, и параллельно увеличиваются расходы на разработку из-за сохраняющегося дефицита кадров и конкуренции за них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Любое "благое" действие шайки оборачивается против россиян.
Если и бывают исключения из этого правила, то коньюктурные и кратковременные.
пока ИТ специалист учившийся много лет будет получать как сержант не имеющий образования,до тех пор будут проблемы.
Всё это имел б объяснение, если качество товара соответствовало его цене и денежки шли реальным разработчикам. Увы, это далеко не так. А вот "продаваны" своё точно отхватят :-).
потому что подорожали яйца.
нормальная зряплата нужна только чиновникам и их охранителям, остальные должны горбатиться за еду.