Цены на российский софт выросли до 20%

Цены на российский софт за год увеличились на 10–20%, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на экспертов центра компетенций по IT-инфраструктуре компании "Крок".

По словам специалистов, динамика цен отличается в зависимости от класса ПО и часто связана с тем, что разработчики выпускают новые версии продуктов. Таким образом, основная причина роста цен на софт - подорожание труда разработчиков. Так, средняя зарплата в этой сфере увеличилась в 2023 год3 на 20%.

Отмечается, что в прошлом году крупнейшие российские разработчики софта после ряда совещаний в Минцифры подписали хартию по саморегулированию цен на ПО: подорожание не может превысить индекс потребительских цен на 15%.

По мнению экспертов цены на софт продолжат рост в 2024 году: на рынке есть спрос, и параллельно увеличиваются расходы на разработку из-за сохраняющегося дефицита кадров и конкуренции за них.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2024, 12:38
    Гость: корнет

    Любое "благое" действие шайки оборачивается против россиян.
    Если и бывают исключения из этого правила, то коньюктурные и кратковременные.

  2. 19.01.2024, 12:30
    Гость: Гость

    пока ИТ специалист учившийся много лет будет получать как сержант не имеющий образования,до тех пор будут проблемы.

  3. 19.01.2024, 11:31
    Гость: Как трудно

    Всё это имел б объяснение, если качество товара соответствовало его цене и денежки шли реальным разработчикам. Увы, это далеко не так. А вот "продаваны" своё точно отхватят :-).

  5. 19.01.2024, 11:14
    Гость: но но

    нормальная зряплата нужна только чиновникам и их охранителям, остальные должны горбатиться за еду.

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