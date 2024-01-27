Платформы для онлайн-трансляций: как выбрать сервис начинающему стримеру

19:53 27.01.2024

Стриминговые платформы позволяют вести прямые трансляции, расширять аудиторию мероприятия без существенных финансовых вложений.

Некоторые площадки даже предоставляют возможность заработать на уникальном видеоконтенте. Платформы предназначены для проведения обучающих мероприятий, конференций, вещания спортивных, развлекательных событий. Организация онлайн-трансляции требует специального оборудования, высокого качества изображения. Поэтому если вы хотите начать вести стримы, следует ответственно подойти к выбору подходящей платформы.

Критерии выбора платформы

Платформа потокового вещания должна отвечать следующим характеристикам:

возможность монетизации видеоконтента с помощью рекламы или платного доступа к трансляции;

хорошее качество звука и изображения;

наличие облачного хранилища видеозаписей, что позволит зрителям посмотреть трансляцию в записи;

наличие инструментов статистики;

простота интерфейса, удобство использования.

Лучшие платформы для начинающих стримеров

Существует множество платформ для проведения онлайн-трансляций, которые отличаются функционалом, максимальным количеством участников, длительностью стримов. Предлагаем описание лучших сервисов, которые подойдут для тех, кто только начинает вести прямые эфиры.

Comdi

Российская площадка для трансляций спортивных, образовательных, музыкальных мероприятий. Платформа:

обеспечивает надежное соединение;

имеет уникальный плеер;

гарантирует высокий уровень безопасности потокового вещания;

имеет функцию обмена мгновенными сообщениями.

Сервис больше подходит для трансляций крупных событий, проведения корпоративных мероприятий. Платформа является платной, при этом позволяет обеспечить качественные звук и картинку.

Линк Вебинары

Российский сервис отличается:

понятным интерфейсом;

возможностью проведения платных стримингов;

универсальностью: подходит для проведения презентаций, вебинаров, трансляций игр:

наличием чатов, вопросов, интерактивных досок.

Платформа платная, что можно назвать чуть ли не единственным ее недостатком, причем довольно относительным.

Zoom Meetings

Платформа характеризуется:

высокой интерактивностью;

удобством применения;

отменным качеством изображения и звука.

Бесплатная версия имеет ограничение на стрим в 40 минут, для снятия лимита следует купить платный пакет.

Youtube Live

Популярный видеохостинг обеспечивает:

возможность бесплатной организации прямых эфиров;

интеграцию с собственным ресурсом;

возможность проводить закрытые эфиры;

опции по продвижению трансляций.

При этом ресурс ограничивает монетизацию контента российских пользователей, устанавливает лимит на трансляцию при небольшом количестве подписчиков.

Twitch

Популярная платформа для онлайн-трансляций имеет огромную аудиторию, что является как преимуществом, так и недостатком сервиса. Из-за большого количества стримеров среди новичков есть слишком большая конкуренция, поэтому автору сложно быстро набрать подписчиков. При этом платформа обладает множеством преимуществ:

большое количество функций;

возможность следить за статистикой трансляций;

простота настройки;

неограниченное количество зрителей.

При этом на платформе невозможно проводить профессиональные трансляции. Еще одним недостатком является отсутствие монетизации для российских пользователей.