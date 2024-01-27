«Обычная осада». Как немцы не заметили жертв блокады Ленинграда

11:38 27.01.2024

Советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда 80 лет назад, 27 января 1944 года. Массовая гибель жителей блокадного Ленинграда стала одной из крупнейших гуманитарных трагедий Второй мировой войны

Парадоксально, но об этом событии почти невозможно найти воспоминания немцев, — просто потому, что оно им ничем не запомнилось. Германские войска считали, что просто осаждают очередной город. На самом же деле Гитлер приказал уничтожить Ленинград вместе с жителями.

Пробелы в памяти



Летом 1941 года немецкие армии разгромили войска советского Северо-Западного фронта в битве за Прибалтику, после чего взяли Псков и прорвались к Ленинграду. 8 сентября немцы захватили город Шлиссельбург на Ладожском озере, и Ленинград оказался практически в кольце: вермахт с юго-востока, юга и юго-запада, контролируемый немцами Финский залив на западе и союзные Германии финские войска с севера. Лишь к востоку располагалось Ладожское озеро, по которому можно было добраться по свободной от немцев территории, но пропускная способность этого маршрута была невелика, а германские авиация и артиллерия всячески пытались его уничтожить.

Началась блокада Ленинграда, которая продлилась до 27 января 1944 года. Для жителей России и бывшего СССР это событие не нуждается в дополнительных пояснениях, поскольку память о нем сохраняется до сих пор. За время блокады погибли от 600 тыс. до 1 млн жителей города, подавляющее большинство — от голода. Те, кто выжил, были страшно истощены, и в сознании уцелевших на всю жизнь осталась серьезная травма.

О блокаде сняты десятки фильмов и издано больше сотни сборников воспоминаний. Многим было бы интересно узнать, как эта трагедия воспринималась с «той», немецкой, стороны — например, такие сравнения популярны при изучении истории Бородинского сражения или Крымской войны. Однако в случае с Ленинградом сделать это не получится, ведь найти воспоминания немцев о той блокаде будет очень непросто даже при хорошем знании языка. Это может удивить, поскольку память о войне в Германии не под запретом и популярных материалов о разгроме под Сталинградом, о холокосте, о немецких подводниках и об ужасах гитлеровской диктатуры существует множество. Почему же в массовом сознании жителей Германии возник такой пробел именно в связи с Ленинградом?

Потерянная победа?



В первую очередь, для немецких исследователей долго не существовало «блокады Ленинграда» как особенного события. Это был лишь один из эпизодов проваленного блицкрига: германские войска планировали захватить город и пойти дальше до Архангельска, но поскольку на штурм ресурсов не хватило, пришлось осаждать за неимением выбора. Это звучит довольно невинно, и в целом повторяет немецкую публичную риторику времен войны. Она выглядела примерно так :

«Известно, что с населением Петербурга ничего бы не случилось, если бы город был сдан; дело в том, что он всегда был и остается большевистской ячейкой высочайшего калибра и одним из двух главных источников русского коммунистического движения. Мы не хотим понести каких-либо потерь в уличных боях с дикими красными рабочими. Поэтому Петербург штурмовать не будут. Мы хотим избежать там нового Вердена ».

Этому вторили немецкие генералы, в том числе после войны. Мемуары Эриха фон Манштейна озаглавлены «Потерянные победы», и Ленинград там перечислен лишь как одна из них. Что касается осады, то, по мнению немецких авторов, она ничем не отличалась от всех прочих в мировой истории. Ссылки на исторический опыт в этом вопросе могут показаться сомнительными: в античную эпоху считалось нормой не только уморить город голодом, но и после захвата устроить в нем резню, обратив жителей в рабство (как, например, было при взятии Карфагена).

Однако, начиная с нового времени, европейцы старались снизить разрушительность войн и сформировали принцип, согласно которому страдания мирных жителей, в том числе чужих, необходимо сводить к минимуму. Это было прекрасно известно и немцам: например, перед бомбардировкой с германских кораблей Крыма и Новороссийска во время Первой мировой войны на берег отправили офицеров с предупреждением для мирных жителей, чтобы они спрятались в укрытиях. Наконец, принятые после Второй мировой дополнительные протоколы к Женевским конвенциям запрещают использовать голод среди гражданского населения в качестве оружия в войне.

Не легче, чем среди политиков и генералов, будет найти память о блокаде и среди рядовых немецких бойцов. Это связано с общим духом немецких ветеранских воспоминаний, выразителем которого стало в 1950-х годах издательство Der Landser («Пехотинец»). В нем не было призывов к убийствам евреев или русских, а сама Вторая мировая подавалась как бессмысленная и вредная для народа Германии. Сражения на ленинрадском фронте на его страницах характеризовались как «жертвенный поход», а повествование было целиком посвящено тяготам солдатского быта и описанию интересных боевых ситуаций.

В схожем тоне выдержаны почти все немецкие воспоминания о войне, в которых вермахт и его солдаты предстают жертвами прихоти диктатора, но достойными бойцами за отечество. В художественной форме это выразил писатель Генрих Белль в рассказе «Путник, придешь когда в Спа...». Герой произведения, находясь на грани смерти в Германии накануне разгрома, пишет на школьной доске надпись: «Путник, придешь в Спарту, скажи там, что видел нас лежащими здесь, как велел закон». Это вольный перевод мемориальной надписи на месте Фермопильского сражения, где 300 спартанцев столкнулись с персидской армией.

Понятно, что в таких воспоминаниях мирным жителям-блокадникам отводится мало места.

«Ядовитое петербургское гнездо»



Но немецкие авторы либо не в курсе истинной подоплеки блокады, либо намеренно вводят читателей в заблуждение. 6 сентября 1941 года Гитлер передал дипломату Отто Абецу свое отношение к Ленинграду:

«Ядовитое петербургское гнездо, из которого азиатский яд так долго сочился в Балтийское море, должно исчезнуть с лица земли».

Это было не личное мнение Гитлера, а его политика и приказ, который он довел до армейского командования и СС. В результате обергруппенфюрер (генерал) СС Рейнхард Гейдрих жаловался Генриху Гиммлеру в октябре 1941 года, что уничтожение города идет очень плохо.

«Хотелось бы покорно отметить, что строгие инструкции, данные в отношении городов Петербурга и Москвы, не могут быть реализованы на практике, если с самого начала не будут предприняты жесткие действия. Начальник айнзацгруппы (батальоны смерти) доктор Шталекер сообщил, что разрушения в городе (Петербурге) еще совсем незначительны. Пример бывшей польской столицы также показал, что даже самые интенсивные обстрелы не могут вызвать желаемых разрушений. По моему мнению, в таких случаях необходимо массово применять зажигательные и фугасные бомбы. Поэтому я покорно прошу вас еще раз указать фюреру, что, если вермахту не будут даны абсолютно ясные и строгие приказы, эти два города вряд ли могут быть уничтожены», — писал он .

Таким образом, блокада Ленинграда была осознанной попыткой уничтожить город вместе с мирными жителями без всякой разумной причины, исключительно по мотивам ненависти. Осознание этого факта начало приходить к немецким историкам лишь в 1970-х годах, тогда же, когда стали осмыслять другие преступления нацизма. Так, исследователь блокады Йорг Ганценмюллер в 2005 году написал о ней монографию, главный вывод которой: нацистское руководство хотело использовать голод как оружие геноцида, который вытекал из принятой расовой политики.

Тему ответственности Германии за жертвы блокады на международном уровне по какой-то причине мало поднимал и СССР. Лишь после окончания холодной войны память о Ленинграде стала частью официальной немецкой мемориальной политики. Последним жестом ФРГ в ее рамках стало выделение Санкт-Петербургу 12 млн. евро в 2019 году, значительная часть этих средств пошла на модернизацию больницы для блокадников.

Автор: Василий Зайцев