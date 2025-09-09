NASA готовит годовую симуляцию жизни на Марсе

В октябре NASA запустит масштабный эксперимент: четверо добровольцев проведут 12 месяцев в условиях, максимально приближенных к марсианским. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе агентства.

Участники миссии будут жить в 3D-печатном модуле Mars Dune Alpha площадью 158 кв. м, расположенном в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Эксперимент стартует 19 октября и завершится 31 октября 2026 года.

Добровольцам предстоит работать в условиях ограниченных ресурсов, задержек связи, изоляции и возможных технических сбоев. Они будут выполнять исследования и задачи, включая выращивание овощей, проведение научных экспериментов, роботизированные операции и моделирование выходов на поверхность Марса.

Экипаж составят: летчик-испытатель ВВС США майор Росс Элдер, врач и полковник космических сил Эллен Эллис, инженер и ученый Мэттью Монтгомери, а также технический директор Джеймс Спайсер.

NASA планирует с помощью этой программы изучить, как длительные миссии и дефицит ресурсов влияют на когнитивное и физическое состояние астронавтов. Полученные данные станут основой для будущих полетов на Луну и Марс.

  2. 09.09.2025, 14:25
    Гость: Лет двадцать назад

    Такое уже проводили. Значит опять документы утеряли, как после " полётов на Луну".

  4. 09.09.2025, 14:21
    Гость: Громко зевая

    Особенно понравилось про выращивание овощей. Видать слыхали про "на Марсе будут яблони цвести'.

  5. 09.09.2025, 13:17
    Гость: русский

    проведут 12 месяцев в условиях, максимально приближенных к марсианским.

    ///////

    Интересно, а физические условия (например: гравитация, атмосфера, солнечная активность, температура, радиационный фон) будут тоже симулировать марсианские?

© KM.RU, Алексей Белкин
Number 10, CC BY 2.0"/>
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
