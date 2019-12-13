Для какой продукции нужен паспорт безопасности и как его оформить
Паспорт безопасности (ПБ) — это не просто формальный документ, а ключевой элемент системы обеспечения безопасности при обращении с различными видами продукции. Он предоставляет исчерпывающую информацию о потенциальных рисках, мерах по защите здоровья человека и окружающей среды, а также правилах действий в чрезвычайных ситуациях. Его наличие обязательно для широкого круга товаров, и игнорирование этого требования ведет к серьезной административной ответственности, включая крупные штрафы и запрет на реализацию.
Для какой продукции требуется паспорт безопасности?
Требование о наличии ПБ распространяется на вещества, материалы и изделия, которые могут представлять потенциальную опасность. К такой продукции относятся:
- Химическая продукция: Это самая обширная категория. Сюда входят промышленные и бытовые химикаты, растворители, краски, лаки, клеи, удобрения, пестициды, средства для очистки и дезинфекции.
- Вещества и смеси, классифицированные как опасные: Любая продукция, которая имеет хотя бы один из классов опасности: взрывчатая, окисляющая, легковоспламеняющаяся, токсичная, коррозионная, опасная для окружающей среды и т.д.
- Продукция, содержащая вредные компоненты: Даже если конечный товар не маркируется как опасный, но содержит в своем составе определенное количество вредных веществ (например, тяжелые металлы в электронике, формальдегид в мебели), от производителя могут потребовать разработку ПБ.
- Отдельные виды товаров народного потребления: Косметика, парфюмерия, товары бытовой химии, лакокрасочные материалы, продающиеся в рознице, также должны сопровождаться паспортом безопасности для поставщиков и розничных сетей.
- Продукция, подпадающая под технические регламенты: Наличие ПБ прямо предусмотрено такими регламентами, как ТР ТС 041/2017 «О безопасности химической продукции».
Основная цель документа — проинформировать всех участников цепочки (от грузчиков и складских работников до потребителей) о свойствах продукции и обеспечить безопасные условия ее использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Как оформить паспорт безопасности?
Процесс оформления — это сложная и ответственная задача, требующая специальных знаний. Он состоит из нескольких ключевых этапов:
- Идентификация продукции и сбор исходных данных. Необходимо точно определить химический состав, свойства и области применения продукта. Требуются данные лабораторных испытаний (токсикологические, физико-химические, экологические), сертификаты качества и технические условия.
- Оценка опасности и классификация. На основе собранных данных продукция классифицируется по установленным классам и категориям опасности. Это фундамент для всей последующей информации в ПБ.
- Непосредственно разработка паспорта безопасности химической продукции по ГОСТ 30333. Этот стандарт устанавливает жесткую структуру документа, состоящую из 16 обязательных разделов. Среди них: идентификация вещества/смеси и компании, сведения о составе, классификация опасности, указания по первой помощи, мерах пожарной безопасности, правилам хранения и обращения, токсикологические и экологические данные, рекомендации по утилизации и т.д.
- Регистрация и учет. Готовый паспорт безопасности подлежит обязательной регистрации в Роспотребнадзоре (или ином уполномоченном органе для стран ЕАЭС). Документу присваивается регистрационный номер.
- Актуализация. ПБ — это «живой» документ. Его необходимо пересматривать и обновлять в случае изменения состава продукции, получения новых данных о ее опасности или при изменении нормативной базы (как правило, каждые 5 лет).
Кто имеет право разрабатывать ПБ?
Разработку могут проводить только аккредитованные эксперты и организации, имеющие в штате квалифицированных химиков-аналитиков, токсикологов и экологов. Самостоятельная подготовка без соответствующих знаний и допусков невозможна и незаконна.
В итоге, паспорт безопасности является неотъемлемой частью пакета документов для опасной и потенциально опасной продукции. Его правильное оформление — это не только соблюдение закона, но и демонстрация ответственности производителя перед потребителем и обществом в целом.
Комментарии читателей Оставить комментарий