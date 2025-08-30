Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

13:18 30.08.2025

Во Львове убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает РБК.

В Нацполиции Украины сообщили, что в результате стрельбы в Сиховском районе города погиб «известный общественный и политический деятель» 1971 года рождения, не уточнив имени.

Позднее смерть Парубия подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МВД Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко доложили ему об известных обстоятельствах произошедшего, и выразил соболезнования родным Парубия.

Начато расследование, в нем участвуют сотрудники главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, СБУ и других ведомств.

УНИАН пишет, что огонь, по предварительным данным, открыл мужчина, замаскированный под курьера компании по доставке еды, который скрылся на электровелосипеде, сейчас его ищут. В Парубия стреляли восемь раз, на месте происшествия нашли семь гильз.

Андрей Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах, был комендантом «Самообороны Майдана». Также участвовал в Оранжевой революции 2004 года, за что был награжден памятным знаком.

В начале 2014 года Парубий возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины, но несколько месяцев спустя подал в отставку.

В 2016- 2019 годах занимал должность спикера Верховной рады, был народным депутатом Украины VI, VII и VIII, IX созывов, членом комитета национальной безопасности, обороны и разведки. В 2019 году против него на Украине завели несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении властью, чиновника заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств.