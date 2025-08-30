Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

Во Львове убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает РБК

В Нацполиции Украины сообщили, что в результате стрельбы в Сиховском районе города погиб «известный общественный и политический деятель» 1971 года рождения, не уточнив имени.

Позднее смерть Парубия подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МВД Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко доложили ему об известных обстоятельствах произошедшего, и выразил соболезнования родным Парубия.

Начато расследование, в нем участвуют сотрудники главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, СБУ и других ведомств.

УНИАН пишет, что огонь, по предварительным данным, открыл мужчина, замаскированный под курьера компании по доставке еды, который скрылся на электровелосипеде, сейчас его ищут. В Парубия стреляли восемь раз, на месте происшествия нашли семь гильз.

Андрей Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах, был комендантом «Самообороны Майдана». Также участвовал в Оранжевой революции 2004 года, за что был награжден памятным знаком.

В начале 2014 года Парубий возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины, но несколько месяцев спустя подал в отставку.

В 2016- 2019 годах занимал должность спикера Верховной рады, был народным депутатом Украины VI, VII и VIII, IX созывов, членом комитета национальной безопасности, обороны и разведки. В 2019 году против него на Украине завели несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении властью, чиновника заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств.

  1. 30.08.2025, 16:36
    Гость: Петр

    Внутренние украинские властные разборки ... видимо будучи при власти что-то кому то оттоптал, и вот ...
    В РФ такое тоже бывает, у нас целый губернатор Лебедь на вертолете разбился, а какой то офицер в водопад упал в Якутии, да так что находящийся рядом телеоператор вместе с ним сгинул. Плюс недавно некоего повара с группой товарищей, как злые языки поговаривают, из С-400 "приземлили" насмерть.
    так что не нужно ни злорадствовать ни оплакивать - высшая власть, это другой мир, для обычных нормальных людей непостижимый.

  2. 30.08.2025, 16:26
    Гость: Березовского повесили спессл.МИ6, хотя он не такой гадёныш

    как Зеленский.
    Зеленского охраняет МИ6, а значит его ждёт судьба Березовского, хотя трибунал в Курске как над нацистским преступником и справедливый приговор через ПОВЕШЕНИЕ с телетрансляцией в прямом эфире было бы более справедливо...
    --
    Александр из Берлина

  3. 30.08.2025, 16:16
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Некоторые учавствующие в госперевороте осенью 1993 года, как например Франц Клинчевич,на голубом глазу ,по тв осуждал события на Майдане,при том что сам Клинцевич работал снайпером под руководством американских инструкторов.
    .
    Не случайно ,даже так называемые друзья такие как Иран,врубились что это за друзья ,после того как Кремль ,передал Израилю информацию о расположение сил ПВО Ирана.

  4. 30.08.2025, 16:13
    Гость: Влад

    В этой ситуации жаль только одно, что это не дело рук наших спецслужб. А так, обычные хохляцкие разборки. Ну или очень нужна была сакральная жертва, чтобы сорвать переговоры.

  5. 30.08.2025, 16:08
    Гость: тоже мне тема.Хрен с этим нциком,...

    Это пусть укров волнует.Отвлекают нас всякой фигнёй.Нас хотят Заставить сделать то,что нам не надо(установить мах),и в приказном порядке. Вот о чём надо говорить.

