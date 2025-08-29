Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье для "Российской газеты" заявил о готовности России содействовать движению "Талибан"* в стабилизации обстановки в Афганистане.
Шойгу отметил борьбу талибов с наркопроизводством. По его словам, "уже в 2023 году площади посевов опийного мака, составлявшие ранее около 232 тыс. га, сократились на 95%", "на сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций", пишет "Интерфакс".
Однако ситуация с наркотрафиком в стране остается непростой, добавил секретарь российского Совбеза. Он пояснил, что это связано со все более широким распространением синтетических опиоидов.
С производством наркотиков напрямую связана деятельность в Афганистане террористов, продолжил Шойгу. "По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около двадцати международных террористических организаций, общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - сообщил он.
"Афганистану предстоит еще большая и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - резюмировал Шойгу.
* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения
"член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов высказался о мрачном будущем для России, если не будут приняты меры по регулированию миграции. По словам правозащитника, ХМАО превратился в этнический анклав."
Шойгу ничего на счёт этого не хочет сказать?
"ТАЛИБАН" ПРИЗНАЛ ЧЕЧНЮ. КТО ПРИЗНАЕТ "ТАЛИБАН"?"
Почему теперь подобные вопросы не задаются? Ну, так пусть Кожеедович, если уж самому "некогда отвлекаться на пустяки", попросит своих помощников узнать об отношении талибов к светским законам - у талибов они ничтожны, шариат рулит! Кстати, не только у талибов, см. материал "Кадыров: Шариат стоит над законами Российской Федерации". И Кадыров не устает это демонстрировать.
Едва-едва минул год с тех пор, как поклонники шариата устроили бойню в Махачкале и Дербенте - Кожеедович уже забыл об этом и хочет, чтобы к тем поклонникам шариата прибыли поднаторевшие в партизанской войне талибы?
Я понимаю, что у власти РФ на почве русофобии крышак съехал, но ведь не настолько же, чтобы отвалились базовые инстинкты, в частности инстинкт самосохранения! Питерская банда хочет от кормушки бежать впереди своего визга, как их кореш Ассад бежал из Сирии?
Кстати, Кадыров попросил исключить из списков террористических организаций Хайят Тахрир аш-Шам, идеологических братьев талибов - видимо, готовится масштабировать опыт...
Хорошая идея, может кого-то достанем, кто в афгане когда-то нас доставал.
Помнится перед 11 сентября 2001 года талибы активно так лезли в Таджикистан, и там шли реальные бои на границе, при активном участии наших ВС. Какие планы у талибов сейчас по распространению своих идей, это кто-нибудь вообще узнавал?