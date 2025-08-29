Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав

18:43 29.08.2025

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этнический среднеазиатский анклав в результате безответственно преступной миграционной политики. Такое заявление сделал председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

Так Кабанов прокомментировал массовую драку мигрантов возле торгового центра в Сургуте, произошедшую на днях. По словам местных жителей, это уже не первая подобная ситуация, а жалобы в правоохранительные органы не помогают.

"За то, что ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав, несут одинаковую ответственность и бизнес, и власть. Этот регион-этноаклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти", — написал председатель НАК.

Он также отметил, что в Котельниках, Капотне, Гольяново и некоторых других регионах ситуация развивается по похожему сценарию, разные лишь масштабы бедствия.

По его словам, где-то коренные граждане еще борются за жизнь, жизненное пространство и сохранение традиционных ценностей и уклада, однако в ХМАО местные жители вынуждены покидать регион из-за вытеснения выходцами из Средней Азии и Закавказья. А местная власть на происходящее не реагирует, даже несмотря на указ президента РФ о противодействии формированию анклавов.

"На примере территорий РФ, которые превращаются в этнические среднеазиатские анклавы, можно отчётливо представить, что может ожидать нашу страну в не столь далёком будущем. Особенно такое развитие событий более вероятно, если в жизнь всё-таки будут воплощены мечты некоторых руководителей о дополнительном завозе в Россию ещё 5 млн. мигрантов. Серьезный повод задуматься и уже хоть что-то предпринять", — резюмировал Кабанов.

Ко всему прочему, в Сети есть информация, что 29 августа в Пыть-Яхе (Югре) кавказцы окружили участника "Русской общины", потребовав извинений, пишут "Вести". Конфликт начался из-за того, что мужчина, проходя мимо площадки, заметил двух граждан кавказской внешности в состоянии, предположительно, алкогольного и наркотического опьянения, снял их на видео, а также вызвал скорую и полицию. Спустя несколько часов дружинника нашли земляки кавказцев и потребовали извиниться на камеру. Другого дружинника, проезжавшего в этот момент мимо и решившего помочь, заблокировали в машине и пытались нанести удары. По словам очевидцев, правоохранители не предприняли никаких действий к урегулированию ситуации.