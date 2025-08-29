Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этнический среднеазиатский анклав в результате безответственно преступной миграционной политики. Такое заявление сделал председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.
Так Кабанов прокомментировал массовую драку мигрантов возле торгового центра в Сургуте, произошедшую на днях. По словам местных жителей, это уже не первая подобная ситуация, а жалобы в правоохранительные органы не помогают.
"За то, что ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав, несут одинаковую ответственность и бизнес, и власть. Этот регион-этноаклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти", — написал председатель НАК.
Он также отметил, что в Котельниках, Капотне, Гольяново и некоторых других регионах ситуация развивается по похожему сценарию, разные лишь масштабы бедствия.
По его словам, где-то коренные граждане еще борются за жизнь, жизненное пространство и сохранение традиционных ценностей и уклада, однако в ХМАО местные жители вынуждены покидать регион из-за вытеснения выходцами из Средней Азии и Закавказья. А местная власть на происходящее не реагирует, даже несмотря на указ президента РФ о противодействии формированию анклавов.
"На примере территорий РФ, которые превращаются в этнические среднеазиатские анклавы, можно отчётливо представить, что может ожидать нашу страну в не столь далёком будущем. Особенно такое развитие событий более вероятно, если в жизнь всё-таки будут воплощены мечты некоторых руководителей о дополнительном завозе в Россию ещё 5 млн. мигрантов. Серьезный повод задуматься и уже хоть что-то предпринять", — резюмировал Кабанов.
Ко всему прочему, в Сети есть информация, что 29 августа в Пыть-Яхе (Югре) кавказцы окружили участника "Русской общины", потребовав извинений, пишут "Вести". Конфликт начался из-за того, что мужчина, проходя мимо площадки, заметил двух граждан кавказской внешности в состоянии, предположительно, алкогольного и наркотического опьянения, снял их на видео, а также вызвал скорую и полицию. Спустя несколько часов дружинника нашли земляки кавказцев и потребовали извиниться на камеру. Другого дружинника, проезжавшего в этот момент мимо и решившего помочь, заблокировали в машине и пытались нанести удары. По словам очевидцев, правоохранители не предприняли никаких действий к урегулированию ситуации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
" А местная власть на происходящее не реагирует, даже несмотря на указ президента РФ о противодействии формированию анклавов." По всей России госаппарат усердно помогает азиатам и кавказцам терроризировать русских. И Путин нм разу не выступил против этого.
А нам тут мозги пудрят миграционным кризисом в европе, когда у самих полный капец из-за провальной миграционной политики Кремля.
ля-ля ! А тута по соседству статья о полной ж... с этим в европах! Ну надо же.
За то с каким пафосом, с каким заумным выражением лица, безапелляционно "эксперта" по вопросам России с мнением в последней инстанции, не так давно Патриций наш рассуждал на тему того, как Ленин закладывал некую этническую бомбу под СССР своей политикой. Беда только в том, что СССР за свою историю в 73 года не знал тех проблем, которые сейчас эти "эксперты" не могут решить видимо НИКОГДА. И что самое грустное, все проблемы России во всём, экономика, политика, социалка, и вот теперь к ним добавились ещё этнические проблемы (искусственные) всё это результат их глупости за эти треть века. Хотя вполне вероятно это и не глупость, а самая настоящая целенаправленная подрывная работа.
На прошлый новый год читал, как приехавшие в РФ мигранты став соседями у русских, влезли им во двор, переломали новогоднюю ёлку, оторвали гирлянды, уничтожили ватного деда Мороза. Когда сосед пришел к ним с вопросами, они ему ответили- это харам. Религиозный запрет, так в исламе говорится- русский новый год по исламским раскладам это язычество. Сосед им начал отвечать, тут не исламская страна, и он не мусульманин, ему ответили просто- не важно мусульманин ты или нет, это всех касается- харам для всех. Если не подчиняешься- тебя накажут. И предложили ему сваливать оттуда, такие как он правоверным не нравятся. И это когда их у нас всего 3%! А когда будет 20%? Или 40%... Уже были прецеденты- шариатские патрули в городах РФ. И уже наказывали ножами тех, кто не понимает, что Россия уже не их страна.
И кто же в этом виноват ?