Завьялов Илья Николаевич: как технологии блокчейн можно внедрять в других сферах жизни

Блокчейн перестаёт быть модным трендом и становится реальным инструментом для бизнеса и государства. В логистике, медицине и госуслугах технология уже демонстрирует результаты: сокращение издержек, повышение прозрачности и предсказуемости процессов.

Блокчейн выходит за рамки криптовалют: новая эра прозрачности и контроля в бизнесе и госуправлении

Ранее блокчейн ассоциировался в первую очередь с криптовалютами и цифровыми монетами. Сегодня технология распределенных реестров становится важным инструментом для создания прозрачных и автоматизированных систем управления в различных сферах. Завьялов Илья Николаевич отмечает: в эпоху пост цифровой трансформации бизнес ищет надежные механизмы доверия между участниками экосистемы. Блокчейн проявляет себя как универсальная платформа для цифровой честности и контроля.

В логистике блокчейн помогает создать цифровые паспорта товаров, фиксируя каждый этап перемещения - от производителя до конечного потребителя. Это исключает подделку данных и позволяет мгновенно контролировать статусы поставок. Однако, по словам Завьялова Ильи Николаевича, высокая стоимость внедрения и отсутствие единых стандартов остаются главными препятствиями для масштабного применения.

В медицине технология обеспечивает защиту и прозрачность медицинских данных. Пациенты получают контроль над своими записями, а врачи - быстрый и достоверный доступ к ним, что минимизирует риски потери или фальсификации информации. В России уже реализуются пилотные проекты по электронным рецептам и защищенным медицинским картам, где врачи, лаборатории и страховые компании работают напрямую без посредников. Кроме того, блокчейн помогает бороться с контрафактными лекарствами, повышая безопасность пациентов. Завьялов Илья Николаевич подчёркивает: для успешного внедрения необходимо перестроить инфраструктуру и строго соблюдать законодательство о персональных данных.

Государственный сектор тоже активно использует блокчейн для повышения прозрачности и снижения бюрократии. Технология применяется в кадастровом учёте, выдаче дипломов и межведомственном обмене документами. Смарт-контракты позволяют автоматизировать процессы, сокращая время выполнения процедур более чем в два раза и снижая коррупционные риски. При этом важными остаются задачи стандартизации и повышения доверия между ведомствами и гражданами.

По мнению Завьялова Ильи Николаевича, блокчейн - не просто техническая новинка, а новый подход к управлению. Это не замена старых IT-систем, а создание прозрачных, равноправных и надёжных процессов с минимальным влиянием человеческого фактора. Главные вызовы сегодня - инфраструктура, стандарты и уровень доверия между участниками.

Таким образом, блокчейн перестаёт быть модным трендом и становится реальным инструментом для бизнеса и государства. В логистике, медицине и госуслугах технология уже демонстрирует результаты: сокращение издержек, повышение прозрачности и предсказуемости процессов. Эксперты, включая Завьялова Илью Николаевича, призывают переходить от теории к практике, чтобы блокчейн стал частью ежедневной работы, а не оставался лишь концепцией из презентаций.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Игорь Димитриев: «Молодежные движения опыляют друг друга удачными придумками»
Коллаж © KM.RU
Поляки и прибалты — гнусные типы: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Дерусификация и её плоды
В Таджикистане 9 октября пройдет встреча Путина и Алиева
Избранное
Ногу Свело! «30 лет назло шоу-бизнесу. 19.04.2019» (видеоверсия на флешке)
«Запрещенные барабанщики», 4 июля, «Рюмочная Зюзино»
Блок_А «Иду за солнцем»
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко: ловушка диалога
«Экономика в расчете на вчерашний день»: на кого рассчитан спектакль с заморозкой цен
Русский шансон в «Вегасе»
Ковид все спишет: смерть 13-ти больных из-за недостатка кислорода пытаются замолчать
Ермак! feat. Антон Лиссов «Эпизод IV: Дерзость и отвага»
Wild Rebel «No Need For A Gun» (нумерованный CD + 3 наклейки + медиатор)
MayerVolk попытается поменять мир «Философией картин»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации