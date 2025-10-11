Завьялов Илья Николаевич: как технологии блокчейн можно внедрять в других сферах жизни

15:51 11.10.2025

Блокчейн выходит за рамки криптовалют: новая эра прозрачности и контроля в бизнесе и госуправлении

Ранее блокчейн ассоциировался в первую очередь с криптовалютами и цифровыми монетами. Сегодня технология распределенных реестров становится важным инструментом для создания прозрачных и автоматизированных систем управления в различных сферах. Завьялов Илья Николаевич отмечает: в эпоху пост цифровой трансформации бизнес ищет надежные механизмы доверия между участниками экосистемы. Блокчейн проявляет себя как универсальная платформа для цифровой честности и контроля.

В логистике блокчейн помогает создать цифровые паспорта товаров, фиксируя каждый этап перемещения - от производителя до конечного потребителя. Это исключает подделку данных и позволяет мгновенно контролировать статусы поставок. Однако, по словам Завьялова Ильи Николаевича, высокая стоимость внедрения и отсутствие единых стандартов остаются главными препятствиями для масштабного применения.

В медицине технология обеспечивает защиту и прозрачность медицинских данных. Пациенты получают контроль над своими записями, а врачи - быстрый и достоверный доступ к ним, что минимизирует риски потери или фальсификации информации. В России уже реализуются пилотные проекты по электронным рецептам и защищенным медицинским картам, где врачи, лаборатории и страховые компании работают напрямую без посредников. Кроме того, блокчейн помогает бороться с контрафактными лекарствами, повышая безопасность пациентов. Завьялов Илья Николаевич подчёркивает: для успешного внедрения необходимо перестроить инфраструктуру и строго соблюдать законодательство о персональных данных.

Государственный сектор тоже активно использует блокчейн для повышения прозрачности и снижения бюрократии. Технология применяется в кадастровом учёте, выдаче дипломов и межведомственном обмене документами. Смарт-контракты позволяют автоматизировать процессы, сокращая время выполнения процедур более чем в два раза и снижая коррупционные риски. При этом важными остаются задачи стандартизации и повышения доверия между ведомствами и гражданами.

По мнению Завьялова Ильи Николаевича, блокчейн - не просто техническая новинка, а новый подход к управлению. Это не замена старых IT-систем, а создание прозрачных, равноправных и надёжных процессов с минимальным влиянием человеческого фактора. Главные вызовы сегодня - инфраструктура, стандарты и уровень доверия между участниками.

Таким образом, блокчейн перестаёт быть модным трендом и становится реальным инструментом для бизнеса и государства. В логистике, медицине и госуслугах технология уже демонстрирует результаты: сокращение издержек, повышение прозрачности и предсказуемости процессов. Эксперты, включая Завьялова Илью Николаевича, призывают переходить от теории к практике, чтобы блокчейн стал частью ежедневной работы, а не оставался лишь концепцией из презентаций.