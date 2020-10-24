Обзор перфораторов Elitech

18:09 10.12.2025

Почему выбирают перфораторы Elitech (Элитек): особенности конструкции, функции, комплектация. Основные преимущества инструмента этого бренда. Обзор перфораторов Элитек: сравнение популярных моделей.

Перфораторы Elitech отличаются от продукции многих других брендов за счёт удачного сочетания доступности и технологичности. Производитель продумал всё до мелочей, благодаря этому каждый может выбрать для себя подходящую модель вне зависимости от сложности задач. Преимущества перфораторов Элитек:

функциональность – большинство видов инструмента работают в разных режимах (до 3): сверление, отбойный молоток, сверление с ударом;

– большинство видов инструмента работают в разных режимах (до 3): сверление, отбойный молоток, сверление с ударом; практичность и комфортная эксплуатация: элементы корпуса прорезинены, предусмотрена антивибрационная рукоять, подсветка, длинный шнур;

и комфортная эксплуатация: элементы корпуса прорезинены, предусмотрена антивибрационная рукоять, подсветка, длинный шнур; продуманная комплектация : производитель поставляет свои перфораторы с кейсом или набором буров, ограничителем глубины, длинным сетевым кабелем или АКБ, ЗУ;

: производитель поставляет свои перфораторы с кейсом или набором буров, ограничителем глубины, длинным сетевым кабелем или АКБ, ЗУ; удобство управления – можно регулировать положение зубила, дополнительной рукояти, скорости;

– можно регулировать положение зубила, дополнительной рукояти, скорости; безопасность: в разных моделях может быть предусмотрен плавный пуск, функция реверса, защита от перегрузок, влаги, пыли;

лёгкость инструмента: большая часть перфораторов в каталоге характеризуется весом в пределах 0,7-6,5 кг.

Кроме того, производитель предлагает большой выбор моделей, среди которых достаточно вариантов для бытовых и профессиональных задач, есть также универсальные – одинаково эффективно выполняющие работу разной сложности. Доступны аккумуляторные и сетевые модели.

https://elitech-line.ru/catalog/perforatory/ — перфораторы ELITECH от официального дилера

Выбор необходимо делать, учитывая производительность инструмента (определяется мощностью, силой удара и скоростью вращения/удара), комплектацию и доступные функции. При сравнении поможет обзор перфораторов Elitech популярных моделей.

Elitech П 240РЭМ (E2205.011.01)

Доступный инструмент, который пользуется спросом благодаря эффективности в работе, простоте конструкции и управления, а также небольшому весу (2,8 кг). Перфоратор в таком исполнении разрабатывался для быстрого выполнения бытовых задач, но некоторые мастера находят его полезным и в профессиональной сфере, если не нужна высокая производительность.

Силы удара 2,3 Дж достаточно для сверления отверстий в относительно твёрдых материалах: кирпиче, мягком бетоне, газобетоне, пеноблоках. Инструмент может использоваться и при штроблении стен, демонтаже плитки. Небольшая сила удара и мощность (750 Вт) компенсируется высокой ударной скоростью – 5500 уд/мин.

Можно выбирать режим работы: ударный, сверление без удара, отбойный молоток. Скорость регулируется автоматически – инструмент подстраивается под характеристики обрабатываемого материала. Причём такой перфоратор стабильно работает даже при максимальной нагрузке. На проблемных участках всегда есть риск застревания оснастки – реверс решает эту проблему. Производитель заложил в комплект кейс – обеспечивает комфортное хранение и безопасную транспортировку инструмента.

Elitech П 280РЭМ (E2205.017.01)

Более совершенная по характеристикам модель, чем предыдущая. Также предназначена для эксплуатации в быту и частично – для решения профессиональных задач (без высокой нагрузки). Это обусловлено увеличенной мощностью (1000 Вт) и силой удара (2,8 Дж). Высокая скорость в режиме долбления (5500 уд/мин) дополнительно расширяет возможности инструмента при выполнении отверстий в твёрдом материале (кирпиче, бетоне, искусственном и натуральном камне).

Три режима работы с разной эффективностью (сверление, сверление с ударом и отбойный молоток) позволяют работать в различных условиях. Причём скорость регулируемая, что повышает точность и качество операций. В комплект заложен кейс, ограничитель глубины, набор буров и адаптер патрона (для использования самых разных насадок).

К преимуществам такой модели относится возможность делать отверстия большого диаметра – от 13 до 65 мм в зависимости от свойств материала. Шнур длиной 3 м облегчает работу, позволяет оператору не зависеть от расположения розеток на объекте.

Elitech RH 1130E (E2205.018.01)

Перфоратор представляет категорию универсальных – одинаково эффективен при выполнении бытовых и полупрофессиональных задач. Он достаточно мощный (1100 Вт), отличается умеренной силой удара (3,5 Дж). В совокупности со скоростью чуть менее 3970 уд/мин это обеспечивает высокую производительность. Инструмент в таком исполнении работает с твёрдыми материалами – камнем, бетоном (отверстия делает в пределах диапазона 30-90 мм). Вероятность перегрева снижается благодаря продуманной вентиляции корпуса.

Надёжность, эффективность – основные характеристики модели RH 1130E от Элитек. Для работы в разных условиях производитель предусмотрел 2 режима – сверление и сверление с ударом. Для удобства при выполнении операций можно регулировать положение вспомогательной рукояти и зубила. Также плюсом является расширенная комплектация: предусмотрен ограничитель глубины, кейс и расходные материалы для двигателя (щётки).

Elitech П 0928РЭМ (E2205.028.01)

Это надёжная рабочая «машина» для бытовых работ разной сложности, если необходимо, решает и более простые профессиональные задачи. Безотказность при сверлении и бурении твёрдых материалов обеспечивает сила удара 3 Дж, мощность 900 Вт. При прохождении сложных участков ударная скорость 5500 уд/мин повышает производительность.

Эргономичный корпус, ограничитель глубины, две рукояти, патрон SDS-Plus – факторы, повышающие надёжность работы и точность выполнения операций. Для сверления или долбления различных материалами выбирается один из трёх режимов (сверление, сверление с ударом, отбойный молоток). Перфоратор позволяет делать отверстия, демонтировать старые покрытия, выполнять штробление. Благодаря реверсу можно не опасаться застревания оснастки. Морозоустойчивый кабель позволяет работать даже в сложных условиях. Дополнительный плюс – кейс и набор буров в комплекте.

Обзор перфораторов Элитек подтверждает существующее мнение пользователей о них – это надёжный, функциональный и эффективный в разных условиях инструмент. Доступность и репутация производителя, гарантия и возможность приобрести оригинальные запчасти – факторы, которые дополнительно способствуют росту доверия в отношении продукции Elitech.

