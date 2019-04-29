Уверенность оппозиции Венесуэлы основана на легитимности со стороны США: Америка вступится, поможет, поддержит — в том числе и силой

Марио идёт грабить банк, а Хуан назначил новую дату «финала» операции по свержению президента Венесуэлы. Он как никогда уверен, что противники Николаса Мадуро проведут ещё более многочисленные, чем всегда, демонстрации. Протест назначен на 1 мая, о чём заявил Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя президентом. Видимо, так выглядит если не «ограбление по-итальянски», то уж точно свержение действующей власти по-венесуэльски…

Фото с сайта izborsk-club.ru

Но откуда такая уверенность в успехе со стороны самопровозглашённого Гуаидо? Уж не из слов ли помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом намерена применять в своей политике в отношении Латинской Америки доктрину Монро? То есть уверенность оппозиции Венесуэлы основана на легитимности со стороны США: Америка вступится, поможет, поддержит — в том числе и силой. И тут самое время ещё раз вспомнить о том, что собой представляет доктрина Монро.

Не вдаваясь в теоретические детали, суть доктрины Монро можно выразить в ёмкой формуле «Америка для американцев». Однако сама эта формула выражает не то, что нам кажется на первый взгляд, поэтому требует пояснений. Впервые она прозвучала 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро в тот момент, когда участники Веронского конгресса (конец 1822 года) провозгласили планы восстановить испанское господство над латиноамериканскими колониями, объявившими о своей независимости.

Иными словами, Россия, Пруссия и Австрия уполномочили Францию выступить от имени Священного союза против испанской революции и распространить интервенцию и на бывшие испанские владения. То есть речь на момент провозглашения доктрины шла о том, чтобы забрать у США часть территорий, к которым это молодое государство уже привыкло, считая их своими.

Таким образом, в доктрине Монро речь шла совсем не о принципах национального строительства США, как это может показаться поначалу, а о внешней политике. И понимать эту формулу буквально следует как «вся Америка для США», что относится ко всем странам обоих американских континентов, автоматически определяя их как зависимые от Соединённых Штатов колонии с внешним управлением.

Об этом многие знают и помнят, при этом умышленно забывая об обратной стороне доктрины, а ведь это самое главное. Условием европейского невмешательства в дела Америки, которая вся становится «для американцев», являлось… невмешательство Америки в дела Европы и вообще в какие-либо дела за пределами Америки. Это принципиальный момент, описывающий баланс сил в мире, изложенный в доктрине.

В президентском послании Монро был выдвинут принцип разделения мира на европейскую и американскую системы государственного устройства, и на этом основании провозглашена концепция невмешательства США во внутренние дела европейских стран. Взамен же США просили сущей малости — невмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария.

На самом же деле США предупредили европейские метрополии, что любая попытка их вмешательства в дела своих бывших колоний в Америке будет расцениваться как нарушение жизненных интересов США и повлечёт за собой жёсткую реакцию.

«Судьбы наших наций не будут диктоваться зарубежными державами. Они будут формироваться теми людьми, которые называют наше полушарие домом. Сегодня мы с гордостью провозглашаем, чтобы услышали все, что доктрина Монро жива и здорова», — заявил Болтон.

О’кей, как говорится в этой вашей Америке, доктрина Монро — так будь по-вашему. Но, как сказал провозгласивший её Джеймс Монро, «мы (США) никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, и это соответствует нашей политике». И это не благопожелание — это закон. Закон в первую очередь для самих США и их политиков, который впоследствии неоднократно был нарушен.

Ссылаясь на доктрину Монро, США подмяли под себя практически всю Америку — не только Северную, но и Южную. Призывы Монро послужили прикрытием для присоединения к США более половины тогдашней территории Мексики — нынешние «государства» (states) Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико, Колорадо, часть Вайоминга. Причём подмяли с помощью войны.

Но, не остановившись на этом, США двинулись дальше, круша и ломая законные политические режимы, вторгаясь военным образом в государства Америки, не обращая внимания на их мнения и интересы, используя ЦРУ и все имеющиеся спецслужбы, устраивая перевороты, бомбя и снова вторгаясь без всякой меры и зазрения совести. Считая, как выразился однажды Генри Киссинджер, всю Америку за пределами США своим «задним двором».

И вот настал момент истины. Россия, ссылаясь на свои интересы, вновь, как и в 1822 году, во времена Священного союза, нет, пока не призывает начать процесс возвращения незаконно захваченных США территорий, а просто вступается за независимость и суверенитет одной из стран Латинской Америки, лежащей далеко за пределами американских огнём и мечом соединённых государств. И что мы слышим в ответ? Доктрина Монро как главный довод, обосновывающий вмешательство в дела Венесуэлы.

Доктрина Монро — и поэтому президентом себя провозглашает Гуаидо. Доктрина Монро — и поэтому блэкаут, взлом электростанции в Венесуэле хакерами с территории США. Доктрина Монро — и поэтому на 1 мая объявлено официальное свержение законного президента Мадуро проамериканским самозванцем.

Доктрина Монро? Тогда США не касается всё, что находится за пределами Америки. Доктрина Монро — это сворачивание американского присутствия по всему миру, завершение операций в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, повсеместное закрытие американских военных баз.

Доктрина Монро — это свободная Япония и весь Азиатско-Тихоокеанский регион, освобождённая от американского присутствия Европа, роспуск НАТО.

Это освобождённая от американского вероломства Африка и отпущенная в свободное плавание Австралия. Ну и в конце концов, в качестве вишенки на торте — зачем же тогда строить стену с Мексикой? Вы уж определитесь.

А пока что не только «российское вмешательство в дела Венесуэлы», но и требования вернуть Мексике её территории и дать независимость всем соединённым государствам, которые этого пожелают, вполне законны, обоснованны и легитимны. Ибо США нарушили свой же закон, дезавуировав тем самым все предыдущие договорённости, к которым, впрочем (и здесь Болтон и Трамп правы), пора бы вернуться. Ибо именно доктрина Монро открывает для США прямую дорогу к многополярному миру.

Но пока этого не произошло, «задний двор» недоволен своим статусом. Как сказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин: «Вы прекрасно знаете, какие события происходят. И главный виновник этих событий — Соединённые Штаты Америки», — как бы намекая, что в Министерстве обороны России примерно представляют себе, кто виноват, и даже, очевидно, предполагают, что делать. В общем, пока Гуаидо готовится к свержению Мадуро 1 мая, в Минобороны РФ предостерегают США от военной операции в Венесуэле.

Как сказал Джеймс Монро, описывая интересы США в своей исторической речи: «Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы», — и это должно оставаться законом для любого ответственного американского политика. А «цветная революция» — оружие, как известно, обоюдоострое. И тут действительно пора выбирать: либо доктрина Монро со всеми вытекающими последствиями, либо «цветная революция», которая летит к вам. Туда, где «соединённые государства» давно грезят о независимости.