«Каким может стать военный конфликт США и Ирана и что в этих условиях будет делать Россия?»

19 мая король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд созвал экстренный саммит лидеров арабских стран

Причиной названы атаки на танкеры в ОАЭ и бомбёжка нефтепровода в самой Саудовской Аравии. 12 мая МИД ОАЭ заявил, что неподалёку от порта Фуджейра в территориальных водах страны четыре коммерческих судна, два из которых принадлежали саудитам, подверглись диверсионной атаке.

Владислав Шурыгин. Фото из Живого Журнала автора

14 мая принадлежащий саудовской нефтяной компании Saudi Aramco нефтепровод был атакован беспилотниками йеменских повстанцев-хуситов (группировка «Ансар Аллах»). Ответственность за оба инцидента Эр-Рияд возложил на Иран и связанные с ним структуры. В Тегеране все обвинения отвергли, призвав расследовать инциденты и заявив, что эти провокации нацелены на обострение ситуации в регионе. На встрече арабских лидеров голос Ирана едва ли будет услышан.

Но это не значит, что его союзников среди них нет. 17 мая о солидарности с Ираном заявил заместитель руководителя ливанской партии «Хезболла» шейх Али Даамуш. Он возложил ответственность за атаку на танкеры в Фуджейре на Израиль, заявив, что Тель-Авив стремится спровоцировать нападение США на Иран. Эту позицию поддерживает и Сирия, которая традиционно считается союзницей Ирана.

Одновременно с дипломатической схваткой к Персидскому заливу направляется отряд военных кораблей США во главе с авианосцем «Abraham Lincoln». В отряд входили ракетный крейсер “Leyte Gulf” (класса “Ticonderoga”) и эсминец “Bainbridge” (класса “Arleigh Burke”). До 14 мая в состав отряда входил также испанский фрегат “Mendez Nunez” (класса “Alvaro de Bazan”), который был отозван по приказу министра обороны Испании. Кроме этого, в Персидском заливе находятся ещё два эсминца класса “Arleigh Burke” — McFaul и Gonzalez, каждый из которых может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк» и универсальный десантный корабль “Kearsarge”. На его борту могут размещаться до 30 самолётов и вертолётов, включая новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.

Также в зону ответственности Пятого флота (ВМС США) направлен десантно-транспортный корабль-док “Arlington”, способный вмещать около 700 морских пехотинцев и 14 единиц техники.

Действия надводных сил обычно поддерживаются одной-двумя многоцелевыми АПЛ типа «Лос-Анджелес».

Также в регион по воздуху доставили зенитно-ракетный комплекс “Patriot”. Как пояснили в Пентагоне, это необходимо для усиления ударной группы авианосца “Abraham Lincoln” и целевой группы ВВС США в ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции" и для защиты американских интересов.

В ответ Иран уже почти привычно грозит перекрыть нефтяную артерию половины мира — Ормузский пролив.

Каким же может стать военный конфликт США и Ирана?

Очевидно, что военный потенциал этих стран несравним. США — мощная военная держава, имеющая наисовременнейшее оружие. Иран — страна, которая после антишахской революции1979 года много лет находилась под санкциями, в военном отношении деградировала и только недавно начала обновлять свой военный потенциал.

Большая часть техники и вооружения Ирана устарела, и даже недавние поставки Россией современных зенитно-ракетных комплексов «Тор» и С-300 не сильно меняют баланс сил с таким противником, как Америка.

США превосходят Иран по числу самолётов и вертолётов более чем в восемь раз. По танкам — в четыре раза. По высокоточным крылатым ракетам — более чем в двадцать раз. И в случае прямого военного конфликта Иран может утратить контроль над своим воздушным пространством со всеми вытекающими последствиями. При этом с высокой долей вероятности США постараются добиться военной победы, не начиная сухопутной операции, в ходе которой у Ирана есть шансы нанести американцам чувствительные потери. Фанатизм иранцев, их стойкость и мотивированность хорошо знакомы американцам ещё по Ираку, где шиитские отряды «Армии Махди» являлись ядром сопротивления американской оккупации Ирака.

Поэтому наиболее реальный сценарий войны против Ирана в случае отсутствия помощи извне — это воздушная война на истощение, на манер войны против Югославии в 1999 году. Массированные воздушные удары по позициям ПВО, пунктам управления и связи, затем методичное уничтожение промышленности и военной инфраструктуры Ирана.

У Ирана тоже есть козыри. Прежде всего, это стратегические ракеты — один из основных компонентов вооружённых сил Исламской Республики, который наиболее опасен для её противников. Всего на вооружении Ирана стоят три типа баллистических ракет малой и средней дальности. «Shihab-1» и «Shihab-2» созданы на базе советской ракеты СКАД, радиус их действия — 300 и 700 километров соответственно. Ракета «Shihab-3» поражает цели на расстоянии до 1500 километров. Этими ракетами Иран способен вполне уверенно поражать цели в Саудовской Аравии и Израиле — главных союзников США в регионе. Эти ракеты являются основной головной болью американцев.

Второй козырь — правда, уже не свежий — это минирование Ормузского пролива, через который движется основной поток танкеров из Саудовской Аравии и других стран: Катара, Бахрейна, Кувейта, Омана и ОАЭ. Перекрытие пролива надолго парализует нефтяные поставки из региона.

Что же в этих условиях будет делать Россия?

Конечно, мы приложим все силы к тому, чтобы не допустить войны вблизи наших границ. Вторая задача — никоим образом не дать себя втянуть в боевые действия, если они начнутся. Именно этой нашей позицией вызваны заявления российского президента о том, что "Россия не может всегда играть роль команды спасателей на международной арене". Путин напомнил, что Россия в заключении ядерной сделки с Ираном "свою роль сыграла": "Мы и дальше готовы такую же позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнёров, от всех игроков, включая и США, и европейские страны, и Иран".

За день до этого, выступая на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Майком Помпео, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать тому, чтобы ситуация вокруг Ирана «не “свалилась” в военный сценарий», так как «регион и так перенапряжён различными конфликтными ситуациями».

Но это совершенно не значит, что в случае такого конфликта Россия останется безучастным наблюдателем. В США очень хорошо помнят, как военная и экономическая помощь СССР дважды привела Америку к проигранным войнам. Аналогичная помощь России и Китая Ирану — это кошмарный сон американцев. Возможно, именно поэтому так изменился тон Помпео в адрес России.

Глубокие противоречия между Ираном и США делают их столкновение почти неизбежным. Но добиться в нём победы без нейтрализации «русского фактора» Америка не сможет, Воевать с Ираном, когда за его спиной маячит Россия, — это почти гарантированный проигрыш. И потому США медлят…