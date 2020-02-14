«Глобалистский проект действительно подошёл к концу, и этому, действительно, способствовали Россия»

Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил посол России в США Анатолий Антонов

Чуть ранее российский президент предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

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Наверняка можно трактовать данное предложение с разных точек зрения — экономики, безопасности, стабильности в Европе, но мы попытаемся рассмотреть ситуацию с точки зрения геополитики и меняющейся картины мира. Для этого необходимо отметить, что Совет Безопасности, как и сама ООН, сложились по итогам окончания Второй мировой войны и отражали новую картину мира, так называемую ялтинскую модель, контуры которой были определены на знаменитой Ялтинской конференции победителей в самом конце войны.

Суть ялтинской модели — формирование двухполярного мира, где главными действующими силами стали советский и западный блоки, формально разделённые тогда по идеологическому принципу, но фактически отображающие классическую, геополитически обусловленную картину мира, в котором морская цивилизация — западный блок — противостояла цивилизации сухопутной — советский блок, разделив мир примерно пополам.

Уловка крушения советского блока заключалась в том, что, снимая, как тогда казалось, идеологическое противостояние, советское руководство в лице Михаила Горбачёва ликвидировало геополитический сухопутный блок, который складывался вокруг СССР после окончания Второй мировой войны.

Именно падение второго геополитического — евразийского, в терминах геополитики, полюса — стало величайшей геополитической катастрофой, как позже выразился президент Владимир Путин, а отнюдь не ликвидация советской марксистской идеологии. Хотя идеологическое отступление так же сыграло колоссальную разрушительную роль в ликвидации альтернативного геополитического влияния противостоящего Западу идеологического и геополитического блока.

В один момент геополитическая картина мира изменилась: победу одержала атлантистская геополитика, главной движущей силой которой на тот момент были США, а евразийская геополитика была повержена, так как её источник — советский блок с центром в СССР, основой которого являлась континентальная сухопутная Россия — был повержен, самоликвидировавшись.

Второй полюс геополитического равновесия двухполярного ялтинского мира исчез, а в мире наступил так называемый однополярный момент, как определил положение дел после краха СССР американский политолог Чарльз Краутхаммер. История закончилась — как показалось тогда другому американскому политологу Френсису Фукуяме. Но одновременно с этим утратила своё значение и Организация Объединённых Наций, сложенная именно как институт фиксации двухполярной модели.

С этого момента главным источником силы, суверенитета и смыслов стали непосредственно США. ООН же в этом новом, американоцентричном мире обрела роль некоей американской канцелярии, визирующей принятые в Вашингтоне решения. В случае же, если в канцелярии возникал какой-то сбой, как в ситуации с Югославией или Ираком, Вашингтон просто плевал на визу и действовал самостоятельно, как фактический, признанный всеми новый и единственный, без какой-либо конкуренции или альтернативы, хозяин мира.

США по факту представляли собой гипердержаву — единственный геополитический субъект (второй самоустранился), номер один в военной области (второй — Варшавский договор — самораспустился) и номер один в экономике (второй рухнул, а новый ещё не созрел).

В этой американоцентричной картине мира перестал отражать какую-либо актуальность и Совет Безопасности ООН.

Россия потеряла все свои качества — как геополитические, так и военные и экономические, в том числе любого рода суверенитет, а значит, считаться с ней перестало быть необходимым. Британия и Франция (вообще случайно попавшая туда в рамках торговли за раздел Европы между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем) превратились в абсолютных и покорных апологетов воли Вашингтона в Европе, лишённых суверенитета ещё в 1945-м. А Китай, чья сильная сторона на сегодня — экономика, на тот момент ещё не вырос.

По сути, СБ ООН долгое время представлял для Вашингтона песочницу, в которой сосредоточенно сопели и безуспешно елозили своими совочками, старательно наполняя формочки песком, несуразные малыши под присмотром половозрелого американского подростка, при желании имевшего возможность надавать зарвавшейся малышне щелбанов и подзатыльников.

В такой ситуации никакая многосторонняя встреча не имела смысла. Вашингтон разговаривал со всеми по отдельности, восседая на троне, в то время как все остальные холопы приползали на аудиенцию каждый на свой манер и каждый со своим мелким вопросом.

Всё изменилось так же быстро, в исторических масштабах, как и сложилось в момент краха советского — евразийского, сухопутного — геополитического блока. В России к власти пришёл Владимир Путин, в результате чего относительный суверенитет, минимальная экономическая база и значительный военный потенциал были в разной степени, но всё же восстановлены. К этому моменту Китай стал экономикой номер один, если оценивать её не по бегущим на экране цифрам, а по объёму реального сектора. И всё стало выглядеть вновь по-другому.

Возвращаясь к нынешнему предложению Владимира Путина после приведённой выше краткой геополитической индоктринации, теперь не сложно понять и его геополитический смысл.

Пока Россия была слаба, а Китай ещё только рос (экономически), обращение к ООН и её СБ, какая-либо апелляция к ним, как и любые предложения на этот счёт вообще не имели никакого смысла. Если они противоречили интересам США, это заканчивалось в лучшем случае гомерическим хохотом из Вашингтона. Если не противоречили — тогда и без вас разберёмся, подпишите здесь.

Сегодня мир изменился. Россия стала геополитическим игроком на одном уровне с США, а если оценивать по эффективности, то значительно превосходя США, решая проблемы глобальной и региональной безопасности, завершая начатые американцами несуразные военные авантюры, умиротворяя очаги напряжённости, активно выстраивая многосторонние геополитические оси, действуя решительно, жёстко и субъектно.

Это, может быть, не так заметно на обывательском уровне, но чётко фиксируется на уровне стратегическом, отчего и возникает паника и переполох в американских элитах. Китай также не отстаёт, наращивая своё экономическое влияние через инвестиционное присутствие буквально по всему миру.

Призыв вновь обратиться к формату СБ ООН — это явно не попытка восстановить двухполярный ялтинский мир. Апелляция к СБ — это фактически призыв собраться в формате так называемой «Большой тройки», как всё чаще называют триумвират России, Китая и США, для фиксации новой картины мира, идущей на смену американской однополярности, короткий исторический момент которой, очевидно, подошёл к концу.

Конечно, Путин, как главный мировой законник — последний, кто всё ещё соблюдает закон и международное право, — не может не пригласить формально и юридически закреплённых в уставе ООН Британию и Францию.

Но фактически речь идёт о призыве зафиксировать новую картину теперь уже многополярного мира в формате «Большой тройки».

И здесь появляется ещё один способствующий этому фактор — фактор Трампа, весьма успешно и как нельзя кстати отбившегося от импичмента. По сути, последним источником издыхающей, но всё ещё не сдающейся однополярной американской глобализации остаются так называемые американские демократы — главные враги Трампа. Кучка выживших из ума американских глобалистов под предводительством безумной Хиллари и остывающего Обамы, чья агентура в американских элитах закусила удила, безудержно и с остервенением продолжая обвинять Россию и Трампа в сворачивании глобалистского проекта. И в этом они, как ни странно, правы.

Глобалистский проект действительно подошёл к концу, и этому, действительно, способствовали Россия и (вот где удачное стечение обстоятельств) пришествие в Америку Дональда Трампа. Пусть и не сговариваясь, на чём безуспешно продолжают настаивать демократы, но вместе два этих фактора дали человечеству шанс — на многополярность как альтернативу глобалистскому безумию, ввергнувшему мир в хаос и саморазрушение.

Как совершенно верно заметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, попытка импичмента не привела к снижению популярности президента США Дональда Трампа, а только укрепила её. Что открыло новую страницу к восстановлению нормальных отношений в рамках «Большой тройки»: России, Китая и США.

Самое время собраться и, пусть и под лай глобалистов за окном, спланировать контуры грядущего, более справедливого, многополярного мира, где не одна, а несколько цивилизаций на основе консенсуса будут определять судьбу человечества.