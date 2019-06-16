Футболист Булыкин пойдет самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму

11:11

Футболист Дмитрий Булыкин объявил, что идет на выборы в Мосгордуму по 43 округу, пишет "Интерфакс".

Ранее в этом округе с выборов снялась член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер.

"Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники", - заявил Булыкин.

Своей главной целью на посту депутата он назвал развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физической культурой.

Булыкин также сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. "Никто не звонил. Волонтеры и друзья. Я же живу в Хамовниках", - написал он.

По его словам, решение участвовать в предвыборной гонке он принял "пару недель назад, когда экзамен в УЕФА сдавал". На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, футболист ответил так: "Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают".