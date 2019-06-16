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Футболист Булыкин пойдет самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму

11:11 16.06.2019
Дмитрий Булыкин
Фото с сайта wikipedia.org
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Футболист Дмитрий Булыкин объявил, что идет на выборы в Мосгордуму по 43 округу, пишет "Интерфакс".

Ранее в этом округе с выборов снялась член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер.

"Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники", - заявил Булыкин.

Своей главной целью на посту депутата он назвал развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физической культурой.

Булыкин также сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. "Никто не звонил. Волонтеры и друзья. Я же живу в Хамовниках", - написал он.

По его словам, решение участвовать в предвыборной гонке он принял "пару недель назад, когда экзамен в УЕФА сдавал". На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, футболист ответил так: "Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают".

Темы: Москва, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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16.06.2019, 16:35
Гость: -

Переписка в Интернете:
- А какое у вас телосложение?
- Спортивное.
- А каким видом спорта занимаетесь?
- Сумо.
16.06.2019, 12:38
Гость: маскировка

ЕР видного и карманного члена ОНФ не поддержала,да еще с еврейской фамилией.А Булыкину едросы посоветовали идти на выборы в мосгордуму самовыдвиженцем,т.к. на правящую партию, с прикормленным ОНФ, у народа аллергия после ее последних антинародных решений.
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