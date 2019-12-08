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Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе WADA

15:14 8.12.2019
Алишер Усманов. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, призвав его не допустить необоснованных ограничений в отношении "чистых" российских спортсменов.

Накануне заседания исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, он также назвал дискриминацией возможный запрет на выступление атлетов под национальным флагом на международных соревнованиях, что, по его убеждению, является не привилегией, а правом спортсменов.

"Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав", - считает президент Международной федерации фехтования. "Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", - написал Усманов.

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ, напоминает ТАСС.

Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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08.12.2019, 23:58
Гость: и

история с дыркой в сттене за шкафом и лком в полу с Фоосом там оперетка вАДА разгонять надо!!!!
08.12.2019, 21:58
Гость: В.В.

Спорт это коммерция и конкуренция. В конкуренции все средства хороши. Людям нужна физкультура, а не спорт.
08.12.2019, 21:48
Гость: Зина

Алишер порядочный трудоголик, своими мозолистыми руками сделал себе окнанскую яхту и сам нарисовал себе надцать миллиардов долларов. А вот эта его инициатива не свойственна Алишеру.
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